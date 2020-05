Hevserokê YNK: Kurd dewlet naxwazin

Bafel Talebanî Hevserokê YNK li hevpeyvîneke li gel SKY NEWS ya Britanî encam daye û dibêje: Eger tu ji min bipirsî gelo hemû Kurd dewlet dixwazin? Ez bi piştrastiyê ve dibêjim nexêr naxwazin.

Bafel Talebanî Hevserokê YNK dibêje: Ez dixwazim bibêjim ku gelek Britaniyan li vir li dijî Daîş şer dikin. Yek ji wan ezim, ez Britanî me. Raste ez Kurdim û Yekîtî me, lê belê ez Britanî me. Û ez şanaziyê jî dikim ku ez yek ji wî gelê ezîzîm. Ne ku tenê ez serpereştiyariya Dezgeha Hewalgîriya Britanî dikim, Fermandeyê Hêzên me jî Britanî ye. Cîgirê Serok Wezîr ku serpereştiya şeran dike Brîtaniye.

Her wiha dawiyê de Talebanî dibêje: Eger tu ji min bipirsî gelo hemû Kurd dewlet dixwazin? Nexêr bi piştrastiyê ve neraste.