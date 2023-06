Hevserokê berê yê HDPê selahattin Demirtaş di hevpeyvîneka xwe de eşkere kir ku, wî ji HDPê xwestiye bibe kandidatê serokkomariya Tirkiye,lê HDpê bersiva wî nedaye. Li ser vê yekê berdevka HDPê Ebru Gunay bersiva Selahettîn Demîrtaş da û got, namzediya Demirtaş ji ber girtina wî nehate nirxandin û wî ji bo vê yekê jî jinek pêşniyar kir.

Ebru Gunay daxûyaniya xwe de dibêje: Rexne û xwe-rexnekirin dê li ser esasê berpirsyariya damezrawî bê kirin. Lewma ev heyam bi biryarên takekesî û însiyatîfa kesane nayê bersivandin. Kêmasiyên heyî nikarin bên derbaskirin. Derbarê Demîrtaş ji bo vê mijarê û axaftinên spekulatîf ên li ser vê mijarê hatin kirin jî bersivên pêwîst da. Helbet ew hevserokê me yê berê ye û dema ku me ev nîqaş dikir, me bi hemû desteyên partiyê û hevalên xwe yên aktor ên HDP’ê re pêvajoya nîqaşê meşandin. Ji ber vê yekê di vî warî de namzetiya wî ya serokomariyê ji ber rewşa hiqûqî di lijneyên me yên têkildar de nehat nirxandin.