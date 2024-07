Gumanbarên şewatên li Herêma Kurdistanê PKK î ne

Berdevkê Wezareta Karên Navxweyî ya Iraqê ragihand, gumanbarên ku ji ber şewatên li Iraq û Herêma Kurdistanê hatine girtin, girêdayî PKK ne.

Berdevkê Wezareta Navxwe ya Iraqê Mikdad Mîrî û Rêveberê Giştî yê Encûmena Wezareta Navxwe ya Herêma Kurdistanê Dr. Eymen Mîranî bi daxuyaniyek hevpar encamên lêkolîna şewatên li Kerkûk, Duhok û Hewlêrê eşkere kirin.

Berdevkê Wezareta Navxwe ya Iraqê Mikdad Mîrî di daxuyaniyê de ragihand, ku ew bi Wezareta Navxwe ya Herêma Kurdistanê re bi hemahengî kar dikin û diyar kir ku di warê ewlehiyê de di nava hevkariyek nêzîk de ne.

Mîrî da zanîn ku 3 kesên di çarçoveya lêpirsînê de hatine girtin, girêdayî PKK ne û got:

“Yên ku niha li vir in peywendiyên wan bi PKK re hene, her weha alîgirên rêxistinek qedexekirî ne. Dema ku şewatên Kerkûkê, agirê roja Yekşemê li Duhokê û piştre jî agirê Hewlêrê, ku di dawiya sala 2023 û destpêka sala 2024an de 27 dikan şewitîn, tîmên îstîxbaratê, di bin çavdêriya şexsî ya Serokwezîr de dest bi lêkolîna êgir kirin.Di encama lêkolînan de derket holê ku ev şewat bi zanebûn û bi plan hatine kirin. Ji ber ku şewat bi dizî dest pê dike, dîtina sûcdaran zehmet dibe. Wan maddeyên şewatê davêtin hundirê pakêtek şîrîn an jî pakêtek cixareyê ku piştî demekê bişewite. Şewat di cîh de derneket; Hewl dan aboriya sê parêzgehan bikin hedef. Tê texmînkirin ku zirara van şewatan bi milyonan dolar e. “Ji bo vê yekê jî tîmên me yên pispor ên teknîkî li gel Herêma Kurdistanê kar dikin“.

Berdevkê Wezareta Karên Navxweyî ya Iraqê Mîrî di derbarê mijarê de wilo got: “Ev 3 kesên ku hatine desteserkirin, hatin tespîtkirin ku têkiliya wan bi PKK re heye. Derket holê ku ew şebekeya xeternak girêdayî PKK ne“.