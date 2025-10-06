“Guhdarîkirina Komîsyonê ya Öcalan nayê wateya ku danûstandin dest pê bikin..”

Şêwirmendê Sereke yê Serokkomar Mehmet Uçum, babetê hevdîtina Komisyonê bi Ocalan re şîrove kir. Uçum diyar kir ku ew nerazîbûnên li hember guhdarîkirinên komîsyonê bê bingeh dibîne û got, “Guhdarîkirina Öcalan dê bi tevahî guhdarîkirinek be; ji şêwaza xebata komîsyonê diyar e ku dê danûstandin çênebin.”
Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê ya ku di Meclîsê de hatiye damezrandin, xebatên xwe didomîne. Tê payîn ku komîsyon piştî temamkirina çalakiyên xwe yên guhdarîkirinê bi raporekê erkên xwe bi dawî bike.
Di vê navberê de, Partiya DEM daxwaz dike ku, komîsyon ji bo “pêdiviyek ji bo çareseriyek mayînde” guhdaruya Ocalan jî bike.
MHP pişgiriya vê daxwaz a DEMê dike û Mehmet Uçum jî ronahiya kesk ji bo vê daxwazê pêxistiye.
Uçum, ku di heman demê de Cîgirê Serokê Lijneya Polîtîkayên Hiqûqî ya Serokkomariyê ye, tekez kir ku îtîrazên li ser daxwaza guhdarîkirina Ocalan bê bingeh in. Uçum, ku nexşerêya pêşbînîkirî ya ji bo pêvajoya komîsyonê jî parve kir, li ser hesabê xwe yê X ev daxuyanî da:
“Di sala nû ya yasadanînê de, Meclis ne tenê bi rojeva xwe ya rûtîn a xebata berfireh a yasadanîn û çavdêriyê ya ku hewcedariyên gel pêk tîne, lê di heman demê de bi çalakiyên xwe yên ne-rûtîn û pêvajoyên yasadanînê jî derdikeve pêş.”
“Wisa xuya dike ku çalakiyên guhdarîkirinê yên Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê ya Meclisê ya berdewam, dê di demek nêzîk de biqedin. Çalakiyên guhdarîkirinê yên ku ji hêla Komîsyonê ve heya niha hatine kirin pir sûdmend bûne û beşdarîyên girîng li pratîka demokratîk kirine. Divê kes vê çalakiyê kêm nebîne. Nêzîkatiya berfireh a vê komîteyê, ku îradeya kolektîf a Meclisê temsîl dike, di ezmûna demokratîk a Tirkiyeyê de ezmûnek mezin afirandiye.”
“Meseleya guhdarîkirina Öcalan li Îmraliyê jî tê nîqaşkirin. Du argumanên sereke li dijî vê yekê têne pêşkêşkirin:
Ya yekem, nêrîna ku nayê qebûlkirin ku, şandeyek ku Meclîsa meclisê temsîl dike bi Öcalan re danûstandinan bike. Lêbelê, komîsyonê bi kesên ku gazî kirine re raman neguherandiye; tenê guhdarî kiriye. Bi gotineke din, ev ne danûstandinek e, lê kiryarek guhdarîkirinê ye.
Ji ber vê yekê, guhdarîkirina Öcalan jî dê bi heman rengî tenê kiryarek guhdarîkirinê be.
Ya duyemîn, argumana ku ‘şandek ku Meclîsa Mezin a Neteweyî ya Tirkiyeyê temsîl dike nikare serdana Öcalan bike.’ Ev nêzîkatiyek xelet e. Öcalan di saziyek cezayê ya dewletê de ye. Serdanên nûnerên Meclîsa Mezin a Neteweyî ya Tirkiyeyê bo saziyên dewletê nayên dîtin wekî serdana kesekî.”
“Divê girîngiya biryarên Öcalan, wekî îradeya damezrîner û bingehîn, di derbarê hilweşandina rêxistina terorîst û bêçekkirina dawî di dema veguhêz de neyê paşguhkirin. Piştî veguhêztina bo Tirkiyeyek bê teror, divê îhtîmala ku Öcalan dê beşdarî entegrekirina derdorên ku ew tê de xwedî bandore di nav siyaseta demokratîk de û entegrekirina hêmanên derveyî di nav civakê de jî were hesibandin. Siyaseta dewletê ya di derbarê dema veguhêz de van hemûyan li ber çavan digire. Wekî din, dewlet dê tiştê ku ji bo mayîndebûnê pêwîst e bike.”
Piştî ku guhdarîkirin biqedin, tê payîn ku komîsyon rapora xwe ya li ser çarçoveya qanûnî ya ji bo veguherîna Tirkiyeyek bê teror di zûtirîn dem de pêşkêşî Serokatiya Meclîsê bike. Tê payîn ku Meclîs xebata xwe ya qanûnî li gorî vê raporê dest pê bike û biqedîne, piştrastkirinên pratîkî yên bêçekkirina dawî li ber çavan bigire. Wekî din, tê payîn ku komîsyon bi amadekirina raporek ku perspektîfek demokratîk a pêşketî li gorî têgeha demokrasiyê dihewîne, karê xwe biqedîne. “
Uçum dawiya daxûyaniya xwe de dibêje:
“Em bi tevahî bawer in ku Meclîsaê dê di vê serdema dîrokî de rola xwe ya dîrokî bi awayê herî serketî bilîze, veguherîna Tirkiyeyek bê teror misoger bike, û paşê destpêşxeriyek reforma demokratîk a pêşketî bide destpêkirin.”