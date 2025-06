FKKS:Gelê Kurdistanê şîna Kerîm Şengalî digire

Daxuyaniya çapemeniyê:

Gelê Kurdistanê şîna Kerîm Şengalî digire

Stockholm, 11ê Hezîrana 2025an

Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê xemgîniya xwe ya kûr ji bo koça dawî ya siyasetmedarê Kurd ê navdar Kerîm Şengalî diyar dike. Jiyana wî têkoşîneke dilsoz ji bo azadî û edaletê bû.

Şengalî, şervanekî gelê rêzdar û endamê berê yê mekteba siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP), tevahiya jiyana xwe ji bo doza Kurdistanê terxan kir. Xebata wî ya bêwestan ji bo Kurdistaneke serbixwe û azad di dilê me û di bîra kolektîf a gel de şopeke bêhempa hiştiye.

“Gelê Kurdistanê û endamên KDP ji ber windahiyek bêveger xemgîn in. Wêrekî, vîzyon û pabendbûna bêdawî ya Kerîm Şengalî di têkoşîna me de hêzek ajotinê bû. Em ji bo xizmeta wî ya jiyanî her û her spasdar in,”

Em sersaxiyên xwe yên kûr ji gelê Kurdistanê, serokatiya KDP û hemû kesên ku şîna wî digirin re dixwazin. Bila Kerîm Şengalî bi aramî razê – mîrata wî dê di têkoşîna ji bo Kurdistana ku wî xeyal dikir de bijî.

Berzan Kockaya Serokê FederasyonaKomeleyên Kurdistanê li Swêdê