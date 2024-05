Fîlmên Herî Baş ên Festîvala Fîlman a Cannes 2024, Li gorî 55 Rexnegiran

Rexnegir bi jûriya Greta Gerwig re pir li hev in – her çend fîlima herî bilind a ku wan hilbijart pêşbaziyek nêzîk ji bijareya festîvalê ya din hebû.



JI BO CHRISTIAN BLAUVELT

Di lêkolîna me ya rexnegiran de ya li ser baştirîn fîlmên li Festîvala Fîlman a Cannesê her sal, gelemperî ye ku rexnegirên IndieWire bi xelatên ku ji hêla jûriya festîvalê ve têne dayîn ne razî ne. Ev ji bo Cannes 2024 ne wisa ye. Fîlmên herî baş ên festîvalê, ku ji aliyê 55 rexnegiran ve, ku pênc parzemînan temsîl dikin, hatin hilbijartin, di anketa me de bi fîlma Sean Baker “Anora” derket pêş, ku helbet Xelata Palmiyeya Zêrîn jî wergirt.

Sala çûyî, Jonathan Glazer “The Zone of Interest” di anketa me de serketî bû, ji encama Palme d’Or, ya ku ji “Anatomy of a Fall” ya Justine Triet re derbas bû, cihê xwe girt. Divê bê gotin ku coşa dengdêran di anketa me ya ji bo “Herêma Balkêş”ê de ew qas xurtir bû: Nêzîkî nîvê hemî dengan ji bo baştirîn fîlm wergirt. “Anora” ku Mikey Madison dileyize, vê carê ji bo baştirîn fîlmê (13 deng ji 55 rexnegiran) dora çaryeka dengên giştî stend û bi “Tovê Hêjîrê Pîroz” a Mihemed Resûlof tenê du deng kêm bû. . “All Em Imagine As Light” ya Payal Kapadia û “Emilia Perez” ya Jacques Audiard her yek 9 deng bi dest xistin û di rêza sêyemîn de cih girtin.



Miguel Gomes “Grand Tour” û Coralie Fargeat “The Substance” di koma herî baş a Fîlmê Herî Serketî de cih girtin û li cîhek din xelatên din bi dest xistin.

Tişta balkêş, “The Substance” di kategoriya Senaryoya me ya Herî Baş de jî cih negirt tevî ku di xelatên merasîma girtinê ya Cannesê de ji jûriya festîvalê baştirîn senaryo wergirt. Li şûna wê, Sean Baker di anketa me de hem baştirîn Senaryoyê û hem jî Derhênerê Herî Serketî, hem jî Fîlma Herî Serketî bû, ku Fargeat ji bo Derhênerê Herî Baş di rêza duyemîn de ye. Xeyala wê ya hovane ya li ser siyaseta navdar, bedewî û ciwaniyê ji ber şêwazê xwe û şîreta wê ya jibîrnekirî hate pîroz kirin.

Fîlma Rasoulof “Tovê Hêjîrê Pîroz” jî di kategoriya Senaryoya Herî Baş de di rêza duyemîn de cih girt, her çend di xelata derhênerê herî baş de tune be. Ev diyardeyek balkêş e ku me bi salan di vê anketê de dîtiye: Rexnegirên ku deng didin pir jêhatî ne ku senaryoyekê ji taybetmendiyên din ên fermî yên fîlimê cuda bikin. Ji ber vê yekê, senaryoya Gabriel Sherman ji bo “The Apprentice” li vir di navnîşa Senaryoya Herî Baş de xuya dike, dema ku fîlim bixwe di tu kategoriyên din de xuya nake.

Hejmara zêde ya neasayî ya têkiliyan vê carê di kategoriyên jêrîn de kêmasiyek têkildar a lihevhatinê dipeyive, bi kêmanî carekê hûn berê xwe bidin “Anora” û “Tovê Hêjîrê Pîroz.”

Di heman demê de, sala borî, ji bo yekem car, IndieWire ji rexnegiran xwest ku Fîlma Yekem a Herî Baş li Cannesê hilbijêrin. Di 2023-an de wan Ramata-Toulaye Sy “Banel and Adama” û Molly Manning Walker “How To Have Seks” hilbijart. Vê carê ji bo “Armand” a Halfdan Ullmann Tøndel, ku Renate Reinsve dileyîst, pir deng veda.

Encamên tevahî li jêr bibînin:

Filma Herî baş

“Anora,” Sean Baker “Tovê Hêjîra Pîroz”, Mihemed Resûlof

3. “Hemû Em Wek Ronahî Xeyal Dikin,” Payal Kapadia

3. “Emilia Perez,” Jacques Audiard

5. “Grand Tour”, Miguel Gomes

5. “The Substance”, Coralie Fargeat

Senaryoya herî baş

“Anora,” Sean Baker “Tovê Hêjîrê Pîroz”, Mihemed Resûlof

“Hemû Em wekî Ronahî Xeyal Dikin,” Payal Kapadia

3. “Şagirt”, Gabriel Sherman

3. “Grand Tour”, Telmo Churro, Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Mariana Ricardo

3. “Cûreyên qenciyê,” Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou

Derhênerê herî baş

“Anora,” Sean Baker “The Substance”, Coralie Fargeat

(girêdan) 3. “Emilia Perez,” Jacques Audiard

(girêdan) 3. “Grand Tour”, Miguel Gomes

Fîlma yekem a herî baş

“Armand,” Halfdan Ullmann Tøndel

Jêder: Indie Wire