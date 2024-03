Fidan: Vê carê Iraqê soz da me!

Wezîrê Derve Hakan Fîdan, li Bursayê axivî. Fîdan derbarê siyaseta derve ya Tirkiyê dedibêje: “Dema ku em ya pêwîst di siyaseta xwe ya derve de bi cih bînin, em ê ne tenê gefên ku em pê re rû bi rû ne, li her cihê ku lê bin, derfet û berjewendiyên neteweyî yên ku ji bo welatê xwe pêwîst in, bibînin û serkeftinê bi dest bixin.

Fidan berdewamiya axavtina xwe de got: Em ê jî li pey derfetan bin. Ji ber vê yekê Tirkiye bi derfet û îmkanên xwe yên zêde di avakirina nîzameke nû ya cîhanê ya li ser bingehê edalet û wijdaniyê de cih girtiye. Gotina Serokkomarê me ya ‘Dinya ji 5’an mezintir e’ li her aliyê cîhanê deng veda.”

Fîdan anî ziman ku êdî Tirkiye ne lîstikvan e, welatek e ku dema hewce bike lîstikan diguherîne û got, “Em vê yekê di stratejiya xwe ya têkoşîna li dijî terorê de dibînin. Pêşketinên ku di 21 salên dawî de di têkoşîna li dijî terorê de bi artêş û hêzên me ve hatine hatî kirin serkeftinek berbiçav tê dîtin. Hêzên ewlehiyê yên hikûmeta me diyar e. Xirabiya terorê ne tenê li welatê me ye, li seranserê sînorên me jî heye.” Me îradeya paqijkirina pêkhateyên terorîst hem di nav sînorên xwe de û hem jî li derveyî sînorên xwe bi hemtayên xwe yên Iraqê re parve kir. Wan soz da me ku, di vê mijarê de bi me re hevpar tevbigerin. Hevpeyvîn cara yekem qebûl kir ku rêxistinek heye ku li dijî berjewendiyên Iraqê tevdigere û divê rê ji wanre neye dayîn. Hevdîtinên me yên hevkarî û hevahengiyê li gel birayên me yên Iraqî dê di heyama bê de berdewam bikin.Wekî min di destpêkê de jî got, ji bo têkdana lîstikan pêwîstî bi wê heye.