Êrîşa çeteyên PKKê li himber K24ê pirseka ewlehiya Kurdistanê ye!

Li bajarê Silêmaniyê du çekdaran bi motorsikletî êrîşê xwediyê xwaringehekî kirin û ew kuştin. Tima Kurdistan 24ê ji bo vê bûyerê bişopîne çû cihê bûyerê û rastî êrîşa çeteyên PKKê hatin. Di derbarê êrîşê de peyamnerê 24ê Diyar Cemal agahdarî dan û got: “Êrîşkar hemû bi zaravayê Kurmancî yê Bakurê Kurdistanê diaxivîn û ji çend aliyan ve êrîşî me kirin û ji me re gotin ‘Divê hûn di nûçeya xwe de bibêjin Tirkiye xwediyê xwaringehê kuştiye’, tevî ku lêkolînên hêzên ewlehiyê yên Silêmaniyê li ser vê bûyerê didomin û heta niha ti daxuyaniyek ji aliyê dezgehên ewlehiyê ve nehatiye dayîn ku aliyê berpirs ê kuştina xwediyê xwaringehê eşkere bike.”

Berdewamiya eşkerekirina bûyerê de peyamner dibêje: “Dema em li ber Tiba Dadî ya Silêmaniyê bi komkirina zanyariyên li ser bûyera kuştina xwediyê xwaringehekê bûn, hejmarek kes ku em wan nas nakin, êrîşî me kirin û ji me re gotin ‘Divê hûn bibêjin xwediyê xwaringehê ji aliyê Tirkan ve hatiye kuştin’, lê me ji wan re got, eger belgeyên piştraskirî tune be em ti tiştek ji ber xwe ve nabêjin, heta niha ti zanyariyeke fermî li ser vê bûyerê nehatiye ragihandin û em rojnamevan in û em karê xwe bi awayekî profesyonel dikin. Piştî ku bersiva me bi dilê wan nebû, ji çend aliyan ve êrîşî me kirin û sivikatî li me kirin, lê me ji wan ti kes nas nedikir, tenê em vê yekê dizanin ku bi zaravayê Kurmancî yê Bakurê Kurdistanê diaxivîn û ji wan ti kes xelkê bajarê Silêmaniyê nebûn. Dema êrîşî me kirin, hêzên ewlehiyê ji bo belavkirina êrîşkaran gulle berdan, lê ji çendîn aliyan ve êrîşî me dikirin.”

Eşkereye ku kesên êrîş kirîn çeteyên PKKê ne û xelkê bakurê Kurdistanê ne. Gelek cara li bakurê Kurdistanê û rojavayê Kurdistanê, çeteyên PKKê êrîşê peyamnerên televizyona Rudaw û 24ê kirine. Peyamnerên wan birîndar kirine û ofîsan wan girtine. Vêca eger bigihê radeya ku, li başûrê Kurdistanê jî çeteyên PKKê bikaribin êrîşê timên kanalên televizyona bikin ev dibe pirseka ewlehiya Kurdistanê. Di vê derbarê de berpirsiyariyek dikeve li ser milê hukumeta herêma Kurdistanê û hêzên ewlehiya Kurdistanê. Eger rê bê dayîn ku, çeteyên PKKê êrîşê xebatkarên kanalekî televizyonê bikin, ev pêşerojê de dikare bibe sedemek bingehîn ya têkçûna ewlehiya Kurdistanê.

Gerek hêzên ewlehiyê van êrîşkaran desteser bikin û rêkin himberê dadweriyê û sizayên pêwist bêne dayin.

Mixabin bi sedan kesên kriminal ku ji bakurê Kurdistanê reviyana hatine başûrê Kurdistanê bi awayek ne yasayî li herêmê dimînin û ji wan yên hevalbendên PKKê gelek xirabiyan dikin ku asayîşa Kurdistanê têk bibin. Ew li ser serweriya Kurdistanê tehdîtekî bingehînin.