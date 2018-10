Erdogan li Diyarbekirê bû

Serokê Tirkiye Tayib Erdogan îro ji bo tevlîbûna “Festivala Ciwana“ serdana Diyarbekirê kir. Erdogan di stadyuma Diyarbekirê de axavtinek kir.

Erdogan di axvtina xwe de got: Em Diyarbekirê istismar nakin , em dixwazin Diyarbekirê ava bikin û girîngiyek mezin didin vî bajarî. Em hemû pirsên li Diyarbekirê ji nêzik ve dişopînin. Dema pirs bibe pirsa ciwana em behtir girêngiyê didin û her tişta pêwist be emê bikin. Em îro li vê derê nevîyên Selahaddin Eyûbî , yên Fatih dibînin. Em neslê Asim dibînin.

Berdewamiya axavtina xwe de Erdogan got ku, heta ciwan li gel me bin emê serbikevin. Erdogan behsa pêvajoya kolana xendeqan jî kir û got ewan çal kolan û xwestin pêşeroja me di van çalan de binax bikin. Lê me rê neda wan û abide li Diyarbekir daçikandin û ji nû ve ava kir.

Berdewamiya gotara xwe de Erdogan dibêje: Tu cudahiyek di navbera FETO, DAÎŞ û PKKê de tuneye. Hinek bi nave olî me istismar dikin û hin jî bi nave kurdeyatiyê me istismar dikin. Em hemû pêkhatî bi hevre Tirkiye ne. Her kesê ku cudahiya etnikî bike ewê me li himber xwe bibîne.