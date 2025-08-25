Erdogan: Em niha di qonaxa dawî de ne

Di axaftina xwe ya li Xelatê, Serokkomarê Tirkiye Erdogan peyamên girîng derbarê pêvajoya “Tirkiyeya Bê Teror de” da. Erdogan got, “Em niha di qonaxa dawî de ne. Em ê rêzên xwe bigirin, biratiya xwe xurt bikin û bi hev re, mil bi mil, em ê hemî êrîşên ku yekîtî û hevgirtina me hedef digirin, paşve bêxin. Tirk, Kurd û Ereb dê di yekîtî û hevgirtinê de bisekinin.”
Serok Recep Tayyip Erdogan di Bernameya Qada Çalakiyên Xelatê ya li Qada Pîknîkê ya Xelatê de axivî. Serokkomar Erdogan peyamên girîng derbarê pêvajoya Tirkiyeya Bê Teror de da û got, “Em niha di qonaxa dawî de ne. Tirk, Kurd û Ereb dê di yekîtî û hevgirtinê de bisekinin. Em ê di yekîtî û hevgirtinê de bisekinin.”i bahevbin.
Xalên sereke ji daxuyaniyên Erdogan ên li Xelatê ev in: Ez pir kêfxweş im ku di salvegera Serkeftina Mazgirtê de bi we re me. Serkeftina Manzgirtê yek ji rûpelên herî bi heybet ên dîrokê ye. Spas ji Xwedê re bêdawî ku piştî salekê me dîsa bi vî ruhê nûjen anî cem hev. Ez pîrozbahiyên xwe ji her endamê Weqfa Tîrên me re dikim. Ez spasiya xwe ya ji dil pêşkêşî birayên xwe û xwişkên xwe yên Xelatê û welatiyên xwe yên Bilîsê dikim.
Em ê yekîtiya xwe biparêzin, ku ji bo bindestan hêvî, ji bo hevalên me bawerî û ji bo dijminên me tirsê tîne. Em ê bibin yekîtî û hevgirtina dîrokê, Tirk, Kurd û Ereb. Em ê refên xwe bigirin. Em ê bi hev re hemû êrîşan paşve bêxin. Em ê nekevin nav xefikên hatine danîn. Em ê bi gavên bawer û biryardar ber bi armanca Tirkiyeyek Bê Terorê ve biçin, ku dijminên me aciz dike. Bi hev re, em ê Tirkiyeyek geş ava bikin bêyî ku mîrata şehîd û leşkerên me xera bikin.
Me di vê rêyê de bedelên giran dane. Me bi êrîşên bêhejmar re rû bi rû mane. Me ji hemûyan derbas bûne. Em gihîştine qonaxa dawî. Em niha di qonaxa dawî de ne. Bi îzna Xwedê, em ê bi hêsanî bigihîjin armanca xwe. Ez dixwazim kêfxweşiya xwe ji bo damezrandina enstîtuyê di bin rênimayiyên Birêz Devlet Bahçeli de diyar bikim.