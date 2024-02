Ensarîoglû piştgirî da gotinên Leyla Zana

Salim Ensarioglû yê ku ji ber gotina “Şêx Seîd nirxê me ye” ji İYİ Partiyê îstifa kir, di derbarê pirsga Kurd û pirsgirêkên Tirkiyê de piştgirî da daxuyaniyên Efkan Ala û Leyla Zana.

Ensarioglu li ser hesabê xwe yê medya civakî bal kişand ser daxuyaniyên Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê Efkan Ala û parlamentera berê ya DEPê Leyla Zana û xwest ku piştgiriyê bidin daxuyaniyên wan.

Daxuyaniya Ensarîoglu wiha ye:

“Ez di wê baweriyê de me ku banga birêz Efkan Ala ya li Amedê ji bo welatê me gelek bi nirx e. Hêviya hemû derdorên ku ji bo siberoja me hestiyar in ew e ku pirsgirêkên me yên ku ji hilbijartinan wêdetir in û dibin sedema belavbûna civakê, li ser bingehek aqilekî hevpar bên nîqaşkirin. Li hember navendên desthilatdarî yên ku li ser pirsgirêkên kronîk hesabên siyasî dikin, bersivdayîna bi civakî tekane çareserî ye. Hilbijartin tên û diçin, lê pirsgirêk an çareserî mayînde ne. Sîyaset; Platforma civakê ye ku çareseriyan çêdike, ne pirsgirêkan. Ji ber vê yekê divê siyasetmedar ne çareserî bin. Divê neyê ji bîr kirin ku hemû pirsgirêk parçeyên tevahiyê ne. Di jiyanê de hatiye dîtin ku ger nexweşiyên kronîk neyên dermankirin, dibin sedema nexweşiyên nû.

Daxuyaniyên Leyla Zana Xanimê yên ku çend roj berê di çapemeniyê de derketine dema bi heman awayî bên nirxandin gelek bi qîmet in. Herwiha Zana tekez li ser wê yekê jî kir ku serkirdayetiya bihêz ya birêz serok wê 4 salên din berdewam bike û daxuyaniyên ku hêvî di civakê de afirand da. Nayê înkarkirin ku birêz serok xwedî amûr û hêz e ku dikare bi serokatiya xwe ya bihêz nexweşiyên kronîk derman bike. Li ser vê hişmendiya berpirsyariyê ez bi dilekî vekirî radigihînim ku divê daxuyaniyên avaker ên birêz Efkan Ala û Leyla Zana ji aliyê girseyên hestiyar ve bê şert û merc bên destekkirin”.

Leyla Zana çi gotibû?

Efkan Ala li Amedê di civîna danasîna namzedan de bêyî ku navan bide, bang li Partiya DEMê kiribû. Ala got, “Me ji wan re got, werin û nebin asteng. Piştgir bin. Werin em pirsgirêkên gel çareser bikin. Ji pirsgirêkê sûd wernegirin. Ji bo pirsgirêkan zarokan sûcdar nekin. Ciwanan nexin pêşberî pirsgirêkan“. Leyla Zana di hevpeyvîna xwe ya bi Rojnameya Duvar re xwest ku pêvajoya çareseriyê ji nû ve dest pê bike.