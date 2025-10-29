“Em ê ji 31 ​​kursiyan zêdetir qezenc bikin”

Endamekî Komîteya Navendî ya PDKê got ku, şertê beşdarbûna di hikûmetê de pejirandina sîstema federal ji aliyê Iraqê ve ye, ji ber ku rayedarên Iraqê destûr binpê kirine û xwe ji pêkanîna wê veşartine. Ew bawer dike ku partiya wê dê ji 31 kursiyan zêdetir bi dest bixe.
PDK: Rayedarên Iraqê ji destûra ku wan deng daye vekişiyane
“Em bawer dikin ku prensîbên hevkarî, hevsengî û lihevhatinê ji aliyê rayedarên Iraqê ve hatine binpêkirin,” Vala Ferîd, endama komîteya navendî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP), di bultena saet 12:00an de ku ji aliyê Sangar Abdulrahman ve hatiye pêşkêşkirin, ji RUDAW re got.
“Piraniya partiyên siyasî û Kurdan beşdarî nivîsandin û amadekirina destûra heyî ya Iraqê bûn, lê ji roja referandûmê heta îro piştî 2013an, bend û prensîbên federalîzmê ji aliyê rayedarên Iraqê ve hatine binpêkirin. Wan negotine ku ew poşman in, lê ev di pratîkê de xuya dike.”
“56 bend bêtir li dijî sîstema federal in, gelek ji wan ên bi Herêma Kurdistanê ve girêdayî ne hatine binpêkirin û nehatine bicîhanîn, piraniya wan bandor li ser Kurdistanê kirine. Mînak, avakirina encumena federal. Pêvekek wan heye ku dê bi qanûnê were çareser kirin. Ev qanûn ji sala 2005-an vir ve mane û nehatine bicîhanîn, mînak, pirsgirêka petrolê.”
Qanûna petrol û gazê hîn di destûra Iraqê de nehatiye bicîhanîn. “Bendên 111, 112, 114, 115, 106 û 105 ên destûrê bi mijara Herêma Kurdistanê ve girêdayî ne, nemaze mijara petrolê, ku di destûrê de mîqdar û veberhênana hemî zeviyên pêşerojê bi hev re têne bikar anîn. Hemî welatiyên Iraqê di destûrê de bi zelalî hatine diyarkirin ku bend tenê hewce ne ku werin bicîhanîn.
PDK şertek ji bo avakirina hikûmetê ye bi pejirandina sîstema federal
“PDK di dirûşmeya xwe de bi zelalî şert û mercên avakirina hikûmetê behs kiriye. Ferîd got, “Divê Iraq gavên pêwîst bavêje da ku sîstemeke federal a li ser bingeha hevkarî, hevsengî û lihevkirinê qebûl bike, da ku hemû civakên Iraqî dewleteke federal bixwazin.”
“Peyama PDKê ji bo Iraqê eşkere ye ku eger destûr were bicîhanîn, Iraq dê bibe dewleteke federal û hemû civak dê xwe parastî hîs bikin.”
PDKê ragihand ku ew ê di gera bê de hewl bide ku sîstemeke federal bicîh bîne. Ferîd got, “Hemû pirsgirêkên di navbera Iraq û Herêma Kurdistanê de bi bicîhanîna destûrê ve girêdayî ne.”
PDK: Em hêvî dikin ku ji 31 kursiyan zêdetir qezenc bikin
“Em hewl didin ku ji 1 mîlyonî zêdetir dengan qezenc bikin. Rewşa me li hemû parêzgehên Herêma Kurdistanê ji hilbijartinên berê çêtir e, ji ber ku destê dewlemendiyê bê cudahî û projeyên hikûmetê gihîştiye hemû parêzgehên Herêma Kurdistanê.”
“Me raporek taybetî li ser ka ev madeyên destûrî çawa hatine binpêkirin amade kiriye. Me hemû qanûnên têkildarî Herêma Kurdistanê yên ku divê li Iraqê werin derxistin amade kirine.” Me qanûna Dadgeha Federal amade kiriye, me êrîşeke kîmyewî amade kiriye û em hewl didin ku bi lihevkirina hemû aliyan li ser bixebitin.”