Em derbasî qonaxek nû dibin !

Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan di parlementoyû de civîna gruba partiya xwe de axavtina hefteyî kir. Erdogan behsa rojeva siyasî û herweha behsa operasyona Tirkiye ya li Suriye û rojavayê kurdistanê kir.

Erdogan beşek axavtina xwe de got: Em derbasî qonaxeke nû ya biryara xwe ya avakirina herêmeke ewle ya bi kûrahiya 30 kîlometreyan dibin. Em ê Til Rifet û Minbicê ji terorîstan paqij bikin. Piştre jî em ê qonax bi qonax li deverên din jî heman tiştî bikin.”

Erdogan behsa serlêdana Swed û Finlandiya ya NATOyê kir û got: Me derbarê endambûna herdu welatan bo NATOyê de, ji ber piştevaniya wan a ji bo rêxistina terorê ya PKKê û saziyên girêdayî wê, bi awayekî eşkere û bilez ragihand ku em li dijî endambûna wan in. NATO rêxistineke ewlehiyê ye, NATO ne rêxistineke alîkariya bo terorîstan e. Li Swêd, Fînlanda, Almanya, Fransa û Holanda, polîs wan diparêze. Ew jî bi posterên serokê rêxistina terorîstî xwepêşandana xwe dikin. Li pêşiya Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê konan vedidin û pere kom dikin. Tevî hemû van tiştan em çawa divê bibêjin kerem bikin werin bibin endam.