Seroka Komîteya Berevaniyê ya Parlamentoya Ewropayê Nathalie Loiseau ku bi serdanekê li Herêma Kurdistanê ye ragihand, “Em 2 rojan li Bexdayê bûn û duhî hatin Hewlêrê û ligel Serokê Herêma Kurdistanê, Seroka Parlamentoyê, Wezîrê Pêşmerge û hejmarek ji şêwirmendên Serokê Herêma Kurdistanê civiyan û biryar e ligel berpirsên din û nûnerên civaka sivîl jî bicivin.”

Nathalie Loiseau got jî: “Peyama me ji bo Herêma Kurdistanê, peyama dostaniyê ye. Me bi hev re ziyaneke mezin gihand terorê. Eger Pêşmerge nebûya, me nedikarî DAIŞê bişikînîn.”

Her wiha tekez kir jî: “Em hatine ji bo peyama xwe ya aştî û dostaniyê bigihînin we (Herêma Kurdistanê), ji ber ku hûn li navçeyeke gelekî hestiyar û girîng in ji bo Ewropayê û em hatine vê dostaniyê bihêztir bikin.”