Dûrziya xwepêşandanek li darxist..!

Niştecihên Durzî yên gelek deverên Parêzgeha Swêdayê xwepêşandan li dar xistin.
Penaberên ji gundên rojavayê Swêdayê li ber avahiya parêzgehê çalakiya rûniştinê li dar xistin.
Li gorî Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), xwepêşanderan daxwaza mafê vegera gund û milkên xwe yên ku bi zorê ji wan hatine standin kirin û daxwaza vegerandina mafên milkê xwe kirin.
Xwepêşanderan pankartên ku êş û pabendbûna xwe ya bi axa xwe re nîşan didan hilgirtin.
Pankartan êş û pabendbûna xwe ya bi axa xwe re diyar kirin, di nav de daxuyaniyên wekî, “Wan xaniyê min şewitandin… Ez ê niha li ku bijîm?”, “Zarokên Swêdayê: Perwerde mafek e. Ez dixwazim mala xwe, pêlîstokên xwe, hevalên xwe û dibistana xwe vegerînim,” û “Zevî heta dhetayê yên me ne.”
Daxwaza Rakirina Astengiyên li Şehbayê
Di vê navberê de, bi dehan kesan li bajarê Swêdayê yê bakur xwepêşandanek li dar xistin û dorpêça li ser Swêdayê şermezar kirin.
Xwepêşanderan daxwaza berdana koçberên bi zorê û çarenûsa windayan kirin. Her wiha wan tekezî li ser pêwîstiya bidawîanîna dorpêçê kirin, ku çend meh in berdewam dike.
Xwepêşandan bi çalakiyek hunerî ya ku ji hêla Şehba Art Collective ve hatî organîzekirin bi dawî bû, ku tê de berhemên hunermendên ciwan ên herêmî hatin pêşandan, ku êşa rojane, hêviya li hember zehmetiyan û berxwedanê nîşan didin.