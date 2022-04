Du salên din rojane milyarek kûp gaz li Kurdistanê tê derxistin

Berpirsê kompaniya Hîlal ya Îmaratê, ku li Herêma Kurdistanê neft û gazê derdixîne, dibêje, wan pilan danîne asta derxistina gazê li Kurdistanê bigehînin milyarek kûp di rojekê de.

Yek ji wan kompaniyên ku ev çendîn sal e li Herêma Kurdistanê mijûlî derxistina neft û gazê ye, kompaniya Hîlal ya Îmaratê ye.

Berpirsê wê kompaniyê, Mecîd Ceifer ji BasNewsê re got, em sala 2007, piştî ku qanûna neft û gaza Kurdistanê ji aliyê parlementoya Kurdistanê ve hat pesendkirin, hatin Kurdistanê û me dest bi derxistina neft û gazê kir.

Mecîd Ceifer her wiha got, em niha rojane zêdetirî 400 hezar bermîl neft û zêdetirî 500 milyon kûp gaz li Kurdistanê derdixînin. Ev gaveka pir mezin û girîng e.

Mecîd Ceifer

Berpirsê kompaniya Hîlal her wiha got, em niha zêdetir di warê gazê de kar dikin. Sê kompaniyên din jî wek şirîk bi me re kar dikin. Me heta niha 2.3 milyar dolar di sektora gaza Kurdistanê de sermayeguzarî kiriye. Em dixwazin nîv milyarê din jî di vî warî de xerc bikin.

Bi gotina wî bazirganê neft û gazê, pilana wan ew e heta du salên din rojane milyarek kûp gaz li Kurdistanê derxînin. Bi vî rengî tevahiya îhtiyacên Kurdistanê tê dabînkirin û bigehîje astekî ku êdî Kurdistanê gaza xwe bifroşe derve jî.