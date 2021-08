Dîlên derewên PKKê !

Hinek babet hene ku Mirov mecbûr dimîne gelek minasebeta behsê dike. Cureyê propagandeya PKKê dibe sedemek ku her carê mirov pêwistiyekî dizane ku bersivekî bide. Ji ber ku medya PKKê nûçeyên derew belav dike û propagandeya dikin li ser dezenfarmasyona hatiye avakirin. Kesên ku PKKê nasdikin gelekî guh nadin gotar û paropagandeya wan. Lê mixabin heta radeyekî gelek insan di civakê de bi propagandeya wan dixapin . Li vê derê girîngiyek heye ku divê behsê bê kirin, mixabin gelek kes bi navê rewşenbîr,hûnêrmend û nivîskara dibin balhirgirek yê derewên PKKê û dam û dezgehên wan ve girêdayî.Ev cureyê insana dibin sedemek mezin ku xelk têne xapandin. Ew rastiya PKKê nasdikin û dizanin ku, medya wan derewa dike. Lê ji bo berjewendiyên xwe yên kesayetî pê li hemû rastiyan dikin û bê ku şermê bikin dibin borîzana dezenfarmasyonên PKKê. Ew bi îrada xwe dibin dîlê derewên PKKê. Rastî tu gotinek ku wan terîf bike tuneye. Eve demek e medya PKKê dijminetiya PDKê û siyaseta PDKê dike. Armanca propagandeya li ser derewan avakirîn de Barzanî hene. PKK wan bi xiyanetê û xevkariya dijminan itham dike. PKK gelek bi zanebûn û ji nawendek taybet vê yekê rêve dibe. Eger ew kesên di çerçoveya PKKê de behsa “ Yekitiyek Netewî” behsa “şerê birakujî û aşitiya civakî” dikin bila baş berê xwe bidin medya PKKê,wek Lêkolin,Ozgur Politika û ANFê. Piştî ithamên PKK li PDKê dike nabê behsa hevkariya li gel wan bike. Ji ber ku wan bi xiyanetê itham dikin. Gelek kes heta aliyên siyasî newêrin behsa derew û kirêtiyên PKKê bikin. Ji ber ku ditirsin û newêrekin. Lê dikarin her tiştekî behsa PDKê bikin. PDK hinek cara bersiva hinek derewên PKKê dide lê piraniya cara hevce nabîne ku vê yekê jî bike. Eger PDK karê xwe bike bersivdana derew ê boxtanên PKKê gerek karek din neke. Her gava erênî ku desthilata herêma Kurdistanê tavêje ,wek tu darekî li difna PKKê bidî aciz dibin û dest propagandeyên ne rast dikin. Niha PKK ev e. Ne tê guhertin û ne jî stratejiya xwe ya ku rê li dewletbûna Kurda digre xwe didealiyekî. Lê ewên ku, bi navê hûnermendî û rewşenbiriyê dibin dûvikên wan divê bêne teşhîr kirin. Ji aliyek din ve hinek nivîskar di medya PKKê de bi hewarî zemînê şerekî li dijê PDK amade dikin. Ji xwe PKK bi hemû imkanên xwe yên media êrîşê PDKê dike, PDK heman tiştê nake û bersiva derewên medya PKKê jî nadin. Çekdarên PKKê di mala PDKê de êrîşê Pêşmergeyan dikin û wan şehid dikin. PDK bersiva wan bi vî awayî nade, PDK toleransek berfireh nîşan dide. PKK dibêje ku, PDK dikeve di nava herêmên gerila de. Gelo ev herêmên gerîla li kûderêne? Li Diyarbakirin, li Botane, li Serhedêne ku PDK ji başûr diçe wan dorpêç dikie? Ew cihên ku dibêjin herêmên gerilane xaka başûrê Kurdistanê ye û di bin desthilata hukumeta herêma Kurdistanê de ne. Erka hukumeta Kurdistanêye ku li wan deveran cih bibe û ewlehiya xelkê Kurdistanê cih bi cih bike. Bi sedema ku PKK li deverêye bi sedan gund vala bûne û dev ji mal û milkê xwe berdane bar kirine çûne bajaran.Devera ku çekdarên PKKê lê dimînin bûye qada şerek qirêj û jiyan ji xelkê deverê re kiriye dojgeh. PKK di siyaseta xwe de, gelek vekirî li dijê dewletbûna Kurdaye . Gelo ne gelek balkêşê ku, PKKê gundek yan jî taxeka bajarekî li bakurê Kurdistanê azad nekiriye û li başûrê Kurdistanê cih bûye û bûye tehdidek mezin li ser serweriya Kurdistanê. Her kesek yan jî aliyek rastiya heyî nebîne dibe pîyonek a leyiztika PKKê pêk tîne. 11.8.2021 Analîz/Rojevakurd