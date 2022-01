Di şerê navbera Tirkiye û PKKê de em ne alîne!

Mazlum Ebdî fermandarê HSDê li gel Enstîtuya Lêkolînên Washingtonê hevpeyvînek kir û daxûyaniyên balkêş dan.

Ebdî behsa pêwendiyên li gel Şamê dike û dibêje ku, eger hukumeta Suriye rewşa me qabul bike û li hevhatinek navbera me û rejima Esad de pêkwerê hemû pirsgirêkên Suriye bi hesanî çareser dibin.

Ebdî dibeje: Em wek berê qebûl nakin û divê hukumeta Suriye heyîne Reveberiya xweser bi desturê qebûl bike û HSDê û Asayîşê nas bike.

Berdewamiya daxûyaniya xwe de Ebdî got: Peywendiyên me bi hikûmetê re berdewam in û qut nebûne û em dixwazin ji bo nakokiyên di navbera me de bigihijin çareseriyekê. Em gihiştine wê encamê ku hikûmeta Esed niha ne amade ye ku bigihije çareseriyan. Hikûmet bi helwesta `aliyê serketî` diaxive û ji aliyê xwe ve wî mafî bo xwe dibîne ku biryarên xwe bisepîne û vegere pêş sala 2011an.

Ebdî dibeje ku pêwendiyê wan li gel Opozisyona Suriye ne başin , lê ji bilî guruba Birayên Misilman bi hinek grubên nava opoziyonê de dayîn standinên wan hene.

Ebdî behsa pêwendiyên li gel herêma Kurdistanê dike û dide xûyakirin ku,ew dixwazin pêwendiyên wan li gel her aliyekî baş bin û tu nakokiya wan li gel herêma Kurdistanê tuneye.

Herweha behsa rolê Îranê li Suriye dike û dibêje ku, bandora Îranê li ser rejima Suriye heye û divê Îran rolek erênî bileyze.

Beşek axavtina xwe de Ebdî behsa pêwendiya li gel Tirkiye dike û dibêje: Bi giştî em dixwazin nakokiyên xwe yên ligel Tirkiyê bi rêya diyalogê çareser bikin, ji ber ku me weke HSD çendîn caran eşkere kiriye, em ne aliyekî şerê di navbera Tirkiye û PKKê de ne.