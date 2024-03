DEMê berbijêrê şeredariya Batmanê ji partiyê dûrxist

Rageşiya di navbera rêxistina DEM-ê ya parêzgeha Êlihê û parêzer Mehdî Oztûzûn ku, berbijêer hevserokatiya şeredariya bajêr bû gihat astekî Mehdî ji Partiya DEMê dûrxistin.

Dema tesbîtkirina berbijêrande DEMê di nava endamên xwe de hilbijartinek pêkanîbû. Mehdî ji % 80 deng wergirtin. Lê reveberiya DEMê kontenjana jina kirin sedem û eww ek hevserok destnîşan kirin.

Ev yek bû sedemê rageşiyekî. Dema yariya batman Petrol Sporê de li yarîgeha Batmanê ew û berbijêrê Huda Parê Serkan Ramanli selam dan hev û weney ek di media civakî de parve kirin. Reveberiya DEMê ya Batmanê û rêxistina jina bertekek tun li himber Mehdî dan xûyakirin û ew bi tundî rexne kirin.

Mehdî muhletek da DEMê ku di derbarê helwesta xwe de daxûyaniyekî bidin, lê du hefte derbas bûn tu daxûyanî nehatin dayin. Mehdî bi xwe mecbûr ma daxûyaniyekî bide. Piştî daxûyaniye, Partiya DEM’ê biryar da ku bi organên xwe yên pêwendîdar re civîneke awarte li dar bixe.

Hevseroka Bajêr Songul Korkmaz di daxuyaniya çapemeniyê ya ku di organîzasyona parêzgehê de hat lidarxistin de wiha got: “Koordînasyona Saziyên me yên Êlihê (Arî-Der, Navenda Çanda Baharê, Dayikên Aştiyê, DBP, Partiya DEM, MEBYA-DER, TUHAD-) hatin cem hev. Li ser banga awarte ya gelê me yê welatparêz û saziyên demokratîk “DER, TJA, Meclisa Ciwanan, saziyên sivîl û rêxistinên girseyî yên demokratîk ên li bajêr) rewşa bajêr nirxand û ev biryar hatin girtin.

Korkmazê ku li ser navê ‘Koordînasyona Saziyên Êlihê’ daxuyaniya çapemeniyê xwend û wiha got: “Çawa ku ev mijar di bernameya partiya me û rêziknameya referandûmê de bi awayekî zelal hatiye diyarkirin, di hevdîtinên ku lijneyên me bi namzetan re kirine de jî ev mijar bi awayekî zelal hatiye gotubêjkirin. Ji bo hilbijartinên 31’ê Adarê û hemû namzetan esasê hevserokatiyê qebûl kirin. Hemû namzetên me yên ku serî li me dane, ji bo “hevserokatiyê” serlêdan kirine. Piştî ku referandûma me bi serkeftineke mezin bi dawî bû, Mehdî Oztuzê ku wek namzetê Hevşaredarê Êlihê hat hilbijartin, berovajî daxuyaniya xwe helwest nîşan da. Tevî hemû hewldanên çareseriyê yên rêxistina me ya parêzgehê û komîsyonên navendî jî li ser helwesta xwe ya “Şaredariyê” israr kir, ku ji bo me tê wateya paşguhkirina îradeya jinan û redkirina prensîba me ya hevserokatiyê. “Avayên tarî yên ku ji roja damezrandina xwe heta niha bûne kuştiyên îdeolojiya fermî û hêzên tarî, destên wan di xwîna bi hezaran welatparêzên me de ne û li dijî gelê Kurd di nava êrîşeke topyekûn de ne. Li dijî gelê Êlihê, partiya me û nirxên me bingehê êrîşên taybet û psîkolojîk dane.”

Daxuyaniyê wiha dewam kir: “Mehdî Oztûzun ji bo serwextbûna xwe ya şexsî pêşî lê girt û bi piranî xwe ji beşdarbûna kampanyayên hilbijartinê dûr xist. Li hemberî hewldanên partiya me yên ji bo çareserkirina pirsgirêkên di nava mekanîzmayên partiyê de, Oztüzun bi rêya medyaya virtual di helwest û pratîka xwe ya li dijî çand û dîsîplîna partiya me de israr kir; Weke ku li dijî partiya me û nirxên me dest bi kampanyayeke riswakirinê kiriye. Helwestên li dijî nirx û destkeftiyên welatparêziyê yên ku gelê Kurd bi bedelên mezin ava kirine û bi taybet êrîşa li dijî nirxên ku bi têkoşîna azadiya jinê hatine afirandin, wê ti carî neyê qebûlkirin. Gelê Êlihê wê bi kesên ku van nirxên mezin ên ku bi kedeke mezin afirandine re namîne re bimeşe û li hemberî kesên ku êrîşî van nirxan dikin helwesta pêwîst nîşan bidin. Mehdî Oztûzûn di vê nuqteyê de ji ber helwesta xwe ya li hemberî partiya me, çanda me ya welatparêziyê û vîna jinê, tu têkiliya wî bi partî û saziyên me re nemaye. Em ji raya giştî re radigihînin ku Oztüzün ne namzetê me yê şaredariyê ye. “Em bang li hemû gelê Êlihê yên welatparêz dikin ku di hilbijartinên rêveberiyên herêmî de li dora Partiya DEM’ê bibin yek û li dijî kampanyaya qirêj a ku hemû pêkhateyên tarî û hezkiriyên serkeftina şexsî dixwazin li Êlihê pêş bixin, her cure hîleyên tarî têk bibin.”