DEM serdana Îmralî dike û Komisyon dicive!

Pêngavên hikûmetê Tirkiye ji bo “Tirkiyeyek Bê Teror” berdewam dikin. Rojnemevan Hilal Köylü ragihand ku, Şanda DEMê ya Îmralî di vê heftiyê de serdana Ocaln dike. Piştî damezirandina Komisyonê di parlementoyê de ev serdana yekeme dê bê kirin.
QONAXA NÛ DI PÊVAJOYÊ DE
Di çarçoveya xebatên komîsyonê de ku di bin çavdêriya Parlementoyê de têne kirin, bi gelek aktorên siyasî, akademîk û karmendên sivîl re têkilî hatine danîn. Lêbelê, ev serdan dê cara yekem be ku têkiliyek fermî bi Abdullah Öcalan re, ku yek ji muxatabên sereke yên di pêvajoyê de ye. Şanda Partiya DEM dê hem Öcalan li ser pêvajoya komîsyonê agahdar bike û hem jî nêrîn û pêşniyarên wî yên di derbarê vê pêvajoyê de ji raya giştî re ragihîne.
Hat gotin ku komîsyon plan dike ku di serdema pêş de bi Öcalan re têkiliyek birêkûpêk û rasterast bidomîne, û pêvajo dê li gorî wê were şekildan.
Civîna şeşemîn a komîsyonê dê roja Çarşemê, 27ê Tebaxê, saet 11:00ê sibehê were lidarxistin. Di civînê de, dê bi serokên berê yên Parlementoya Tirkiyeyê re li ser nêrînên wan ên li ser pêvajoyê hevpeyvîn bê kirin. Di nav kesên ku tê payîn beşdar bibin de, Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, û Mustafa Şentop hene.
Civîna 7emîn a komîsyonê dê roja Pêncşemê, 28ê Tebaxê, saet 14:00an de pêk were. Di vê rûniştinê de dê nûnerên Yekîtiya Baroyên Tirkiyeyê werin guhdarîkirin.
TÊKILÎYÊN BERÊ BI ÖCALAN RE
Ev civîn ne cara yekem e ku şandeya Partiya DEM bi Öcalan re têkilî danî ye. Di civînên berê yên navber de, Öcalan bang li “PKK bike ku çekên xwe deyne û rêxistinê hilweşîne” kiribû û peyamên erênî li ser pêvajoyê pêşkêş kiribû.
Li gorî daxuyaniyên çavkaniyên hikûmet û DEMê, qonaxa niha ya pêvajoyê, çareseriyên pêşniyarkirî û lêgerîna lihevhatina civakî di serdanên Îmraliyê yên di tevahiya sala 2025an de hatine nîqaşkirin.
Niha hemû çav li ser daxuyaniyên şandeya Partiya DEMê piştî serdana wan a Îmraliyê ne.