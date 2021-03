Daxûyaniyek ji Tevgera Civanên Kurdistanê

Tecvgera Ciwanên Kurdistanê daxûyaniyek ragihandin û behsa bi karanîna navê TEVGERê dikin û dibêjin: Heta niha gelek kesan peyvên me dizîn û wekî ku peyvên wan be bi kar anîn. Ev ji bo me ne pirsgirêk bû. Ji bo me tiştê girîng ew bû ku fikir belav bibin. Loma ji bo me ferq nedikir bi kîjan peyvan û bi devê kê bela bûye. Bikaranîna navê jî ji bo me ne pirsgirêkeke mezin e.

DAXÛYANIYA TEVGERÊ:

DAXUYANIYA ZARÛRÎ

Ji Raya Giştî re

Me di kongreya xwe ya di sala 2018an de biryar da ku hemû komeleyên xwe bigirin û berê xwe bi temamî bidin xebatên navxweyî. Ji wê rojê de ye me heta niha ne tu çalaki kir û ne jî daxuyaniyek da. Lê bûyereke ku di van demên dawî de qewimî em mecbûr kirin ku em vê daxuyaniyê bidin.

Komeke ku bi çend rêxistinên din re hevkariyê dike, di daxuyaniyan de navê TEVGERê bi kar tîne. Ew şoreşgerên! deh salan wekî ku naveke din nemaye navekî heyî bi kar tînin. Ev jî dibe sedema tevlîheviyê.

Mixabin di nav siyaseta Kurdan de dizî bûye karekî meşrû. Heta niha gelek kesan peyvên me dizîn û wekî ku peyvên wan be bi kar anîn. Ev ji bo me ne pirsgirêk bû. Ji bo me tiştê girîng ew bû ku fikir belav bibin. Loma ji bo me ferq nedikir bi kîjan peyvan û bi devê kê bela bûye. Bikaranîna navê jî ji bo me ne pirsgirêkeke mezin e. Em ne fetîşîstên navan in. Lê armanceke navan heye. Eşkere dike ku kî kî ye û kî li ku derê ye. Loma bileksa dizîna peyvan, dizîna navan dibe sedema tevlîheviyê. Em dixwazin wê tevlîheviyê sererast bikin.

Bi wê koma ku di eslê xwe de kevn e lê bi navekî nû derketiye re tu têkiliya me tune ye. Bi vê minasebetê em dixwazin eşkere bikin ku bi tu grûb û partiyan re têkilya me tune ye. Di destpêka xebatên xwe de hin caran me bi hin rêxistinan re hevkarî kir. Lê dû re ji ber ku me dît ew li dû hesabên biçûk in û navê Kurdistanê ji bo xwe bi kar tînin, me biryar da ku êdî em bi rêxistinên Bakûrê Kurdistanê re hevkariyê jî nekin. Loma ne bi komên ku navê PDK bi kar tînin (ku gelek in) û ne jî bi tu rêxistinên din re tu têkiliya me tune ye û bi vî awayî wê çênebe jî.

22.03.2021

TEVGERA CIWANÊN KURDISTANÊ