Daxuyaniya “Siyaseta Sûriyeyê” ji Wezareta Derve

Piştî li Tirkiye li himber benaberên Suriye tundî û tujiyê destpêkir û li gelek bajaran xelkek êrîşê penaberên suriye dikin û cihê kar û dikanên wan dişewitînin, li Suriye û rojavayê Kurdistanê de jî xelkên Suriye li himber heyina Tirkan li deverê dest êrîşa kirin,wesayetên tirkan dişewitînin û êrîşê avahiyên ku tirk lêne dikin. Li ser vê yekê gotubêj hene ku, siyaseta Tirkiye ya Suriye tê guhertin û ev bûyer jî encama van guhertinan e. Li ser van gotubêjan û nirxandinên têne kirin wezereta derve ya Trikiye daxûyaniyek derêxist.

Daxuyaniya Wezareta Karên Derve ya derbarê polîtîkaya Sûriyê de wiha ye:

Siyaseta me ya derve li gorî berjewendiyên dewlet û neteweya me ye. Li ser vê têgihiştinê Tirkiye armanc dike ku li Rojhilata Navîn aştî, aramî û bextewariyê ava bike, ku tê de têkiliyên wê yên dîrokî û çandî yên xurt hene. Hiqûqa navneteweyî, nirxên mirovatiyê û lêgerîna edaleta gerdûnî prensîbên me yên bingehîn ên avakirina vê siyasetê ne.

Tirkiye ji destpêkê ve li hember karesata mirovî ya ku di encama aloziyên sivîl li Sûriyê rû da, helwesteke prensîb nîşan daye. Welatê me yê ku siyaseta xwe ya derve li gorî berjewendiyên xwe yên netewî nûjen dike, li hember gefên li ser ewlekariya me ya neteweyî tedbîrên pêwîst digire. Di demokrasiyên de helbet dibe ku bi rexneyên çêker tevkariyê li siyaseta derve bikin. Lê di vê çarçoveyê de berovajîkirina rastiyan ji bo berjewendiyên siyasî û sûcdarkirina li ser esasê mezinatiya bîrdozî nayê nirxandin.

Îdîayên ku di derbarê siyaseta me ya Rojhilata Navîn û Sûriyê de tên kirin, tu qalîteya analîtîkê nagirin û zanyariyên bingehîn ên dîrokî jî tune ne. Tirkiye li erdnîgariya ku bi salan bi zanebûn bûye zengila agir, karîbû bibe girava aştî û aramiyê. Welatê me ne tenê li derveyî şerên li herêmê maye, aramî û ewlehiya miletê me xurtir kiriye û dewlemendiya wî zêde kiriye. Welatê me yê ku di vê pêvajoyê de hêza xwe ya parastinê jî bi pêş xist, her çiqas di erdnîgariya xwe de têk çûbe jî li derveyî sînorên xwe li dijî terorê şer kir.

Divê neyê ji bîr kirin ku yên van hemû rastiyan ji nedîtî ve tên û tenê ji bo berjewendiyên siyasî sûcên bêbingeh dikin, bûne wekîlên hêzên serdest ên hewl didin bikevin herêma me. “Em ê di siyaseta derve de li gor berjewendiyên dewlet û miletê xwe gavên xwe biavêjin.”