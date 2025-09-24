Civîna Xezayê hate li darxistin

Li kêleka Civîna Giştî ya Neteweyên Yekbûyî (NY) civînek li ser Xezzeyê hate lidarxistin, ku Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan û Serokkomarê Amerîkayê Donald Trump beşdar bûn.
Civîna ku li baregeha NY hate lidarxistin, ji çapemeniyê re girtî bû, û rastiya ku Trump û Erdogan di dema civînê de li kêleka hev rûniştin balkêş bû.
Trump di axaftina xwe ya di destpêka civînê de got, “Ez difikirim ku em dikarin vê yekê bi dest bixin. Ev ew kom e ku dikare vê yekê bi dest bixe.” Trump destnîşan kir ku îro 32 civînên wî hene û got, “Ev civîna min a herî girîng e.”
Serokê Amerîkayê diyar kir ku jiyan dê çêtir be eger li Rojhilata Navîn şer tune be, û got, “Em ê li vir nîqaş bikin ka gelo vegerandina girtiyan û bidawîkirina şer mimkun e.”
Piştî civînê, Trump diyar kir ku ew ê bi kesayetiyên din ên herêmê re, di nav de Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu jî, bicive, û got, “Ev rewş pir dirêj dewam kiriye, û em dixwazin ku ew biqede. Em dixwazin girtiyan vegerînin.”
Serokê Amerîkayê Trump, destnîşan kir ku serokên beşdarî civînê bûne kesayetên pir rêzdar û girîng in û got, “Ev kom ji her kesî zêdetir dikare vê yekê bi dest bixe. Me li vir 32 civîn li dar xistin, lê ev yek ji bo min ya herî girîng e ji ber ku em ê tiştek ku dibe ku qet dest pê nekira biqedînin.”
Amerika, Tirkiye û her weha Endonezya, Qeter, Erebistana Siûdî, Emîrtiyên Yekbûyî yên Erebî, Urdun, Pakistan û Misir beşdarî civînê bûn.
Emîrê Qeterê Girîngiya Xezeyê Dide
Emîrê Qeterê Şêx Temîm bin Hemed El Thanî di daxuyaniyekê de got, “Tenê sedema ku em li vir in ew e ku em şer rawestînin û rehîneyan vegerînin. Em li ser we û serokatiya we hesab dikin ku hûn vî şerî biqedînin û alîkariya gelê Xezeyê bikin. Rewş pir, pir, pir xirab e, ji ber vê yekê em li vir in ku her tiştê ku di destê me de ye bikin da ku vî şerî rawestînin û rehîneyan vegerînin.”
Piştî civînê, Serokkomarê Tirkiye Erdogan li ber Turkevi bersiva pirsên çapemeniyê da.
Dema ku ji Erdogan hat pirsîn, “Hûn li Lûtkeya Xezzeyê bi Donald Trump re bûn. Hûn li bendê ne ku ji vê yekê gavên berbiçav ji bo aştî û ji bo sivîlên bêguneh derkevin?”, wî bersiv da, “Daxuyaniya dawî dê di demek nêzîk de were ragihandin. Daxuyaniya dawî ya civîna îşev dê bi daxuyaniyên hem Birêz Trump û hem jî Birêz Temîm (Emîrê Qeterê Şêx Temîm bin Hemed El Thanî) were temamkirin, û me civînek pir berhemdar û xweş bi dawî kir.”