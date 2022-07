Cihê ku PKKê rê nedayî Pêşmerge bikevîtê, Artêşa Tirk ketê

Duh danê sibê artêşa Tirk li devera Sora Sigêrê ku 5 kîlometran dûrî Amêdiyê bi cih bû. Xelkê deverê berî mehekê daxwaz ji PKKê kiribû ku derdora vî girî ji Pêşmerge re bihêle, lê weke hercar ev daxwaza xelkê ji aliyê PKKê ve hatibû redkirin û PKKê gotibû: «Em ê hatina Pêşmergey weke sedemê şer bibînin û em ê êrîş bikin.

Ev gir li ser kîjan derê serwere?

Ev lûtke li ser devera Amêdiyê û Şêladizê û heya Berê Garê girekî pir stratejîke, ji ber ku li ser navenda bajarê Amêdî û gelek cihan serwere.

Hewldana artêşa Tirk a dagirkirina herêmên çiyayî yên Herêma Kurdistanê ji sala 2017 an ve didome, bi operasyona ku meha Nîsanê destpê kirî, girên gelekî stratejîk ketin destê artêşa Tirk de, xelkê Herêma Kurdistanê bi taybetî xelkê Behdînan – Deşta Zê – Barzan û Bradostê ku nakokî lê zêde bûne, niha di wê baweriyê de ne ku di navbera PKKê û artêşa Tirk de lihevkirinek heye û bi dengekî bilind vê yekê dibêjin, lê xelik ji bo ku axa wan nekeve destê hêzên Tirkiyê, bi danûstandina bi PKKê re dixwazin ew gir ji Pêşmerge re bihêlin.

Li aliyê din PKKe vê pêşniyara rihspîyên deverê her tim bi zimanekî tund red dike, wê qebûl nekir ku Pêşmerge pêşîyê li hatina Tirkîyê bigire.

Civîna rihspiyên Amêdiyê û Nihêliya li gel nûnerê Karayilan

Kesên navdar yên Amêdiyê û Devera Nihêlî yan, li roja ku dîtin şer gihaye dewr û berên Amêdiyê û deşta Zê, wan hewl didan pêşîyê li dagîrkerîya Tirk bigirin, herî dawî li dawîya meha Hezîranê de, berîya 4 hefteyan, navdarên deverên Amêdiyê û Nihêlîyan bi nûnerê Murat Karayilan re li Berê Garê hevdîtin pêk anîn û daxwazîyên xwe yên ji bo devrê anîn ziman û arasteyî PKKê kirin.

Xelkê Amêdiyê û Nihêlîya daxwaz kirin pêşîya ku şer bikeve ser gûnd û qeza Amêdiyê lûtkeyên ku wê Tirk werinê radestî Pêşmegê Kurdistanê bikin.

Li aliyê din nûnerê Karayilan bi tundî ev pêşniyar red kir û got, “Em ketina Pêşmergeyan a li vir weke sedemê şer qebûl dikin, dever ya me ye, eger Pêşmerge jî hewl bidin werin em dê şerê wan bikin”.

Piştî vê hevdîtinê bi qasî mehekê PKKê heman gir ji artêşa Tirk re hiştin.

Di 5 ê Hezîrana 2021 an de endamên PKKê bi mûşekan êrişî Hêzên Pêşmerge yên ku dixwestin herêmê li dijî dagîrkerîya Tirk biparêzin kirin, armanc 5 Pêşmerge şehîd bûn û 4 Pêşmerge jî birîndar bibûn.

Cihên di destê dewleta Tirk de ji bo xelkê devera Amêdiyê û Nihêlê xwedî girîngiyeke stratejîk in, bi vî awayî hemû qada heta «Amêdiyê – Dêrelûk – Dêr û Kanê, Dola Sipne û Berê Garê» ket bin kontrola dewleta Tirk, bi rastî jî piştî ku ev gir hatiye dagîrkirin, êdî nahêle devera Berê Garê bibe devereka ewle, rez û bexçeyên xelkê û warên çêrandinê tev ketine bin kontrola dagirkerên Tirk de, ji ber ku qada ku hatiye girtin li quntarên nizarê Çiyayê Garê serdest e.

Welatiyên deverê ji bo Darka Mazî gotin: PKKê hemû çiya, zozan û gundên me radestî artêşa Tirk kirin

Xelkê deverê ji wê yekê pirr aciz in ku PKKe gir radestî artêşa Tirk kir lê nehişt Pêşmerge wî girî cîh bibe, welatiyên ku wek Darka Mazî em pê re axivîn gotin, “Bi salan me bawer dikir ku PKKe bi rastî bi artêşa Tirk re şer dike, me derîyê mala xwe ji wan re vekir, me ew di nava rez û baxçeyên xwe de hewandin, me pêdvîyên wan yên lojîstîkî dabîn kirin, me bi hemû hêza xwe harîkarîya wan kir, lê em dibînin ku li Stenbol, Amed û Bakûrê Kurdistanê guleyekê jî nateqînin, tên li nav mal û gundên me alozîyan ji boy me derdixin, PKKê hemû çîya,zozan û gundên me radestî artêşa Tirk kirin” .

Her wiha gundiyekî din ê ku em pê re axivîn ji gundê Sergelê jî got: «PKKê guh neda me, leşkerên Tirk anîn ser girê ser serê me, me ewqas rica ji wan kir ku Pêşmerge li deverê cîh bibe, lê nehiştin, Îro jî ala dewleta Tirk anîn ser serê me danîn, em baş têgihîştin ku PKKe û Artêşa Tirk di nav hevpeymanîyê de vê neyarîyê hemberî me dikin”.

Jêder:Darkamazi