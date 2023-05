Ahmet KAHRAMAN

“Çep” yan çepgirî têgehek ku piştî Şoreşa Fransa di 1789 de derketiye holê. Di meclîsa wê demê de, kesên ku li çepê rûniştibûn, parêzvanên edalet, azadî, ked û nan bûn. Ji ber ku ew li alîyê çepê yê kursiyê parlementoyê rûniştibûn, bi awayekî kolektîf wek “çep” yan jî “çepgir” hatin binavkirin. Ev feraset piştre hat qebûlkirin û li cîhanê belav bû. Her kes û raya (Komunîst, Sosyalîst û Sosyaldemokrat) ku li cîhanê mirovan dixe navendê, dabeşkirina adilane ya serwetê diparêze û li kêleka kedkar li ser plana ked û sermayeyê radiweste, bêyî ku tu cudahîyê li ser olê, li ser nijad, netew û zayendê bike, bi navê “çep yan çepîtîyê” hatiye naskirin.Bila maceraya çep a li cîhanê li cihê xwe bimîne, mijara me nêrîna çepên Tirk e, bi taybetî li Kurdan û bi giştî li gelên herêmê ye.

Wek tê zanîn, di Împaratorîya Osmanî de navê Tirkan tunebû. Dewleta Tirk ji alîyê serketîyên Şerê Cîhanê yê Yekem ve hatiye afirandin. Sînorên dewletan xêz kirin û ava kirin. Her tişt amade kirin û teslîm kirin. Rêvebirên wê dewleta ku bi dest xistibûn li ser bingehek nijadperestî danîn. Wan gelên xwecihî ji holê rakirin. Eşyayên desteserkirî, girseyên ku ji Balkanan anîn li ser milkên xwe bi cîh kirin. Ji bo ku leşkerên Yûnanî yên mayî derbixin û bi tirsandin û tunekirina gelên xwecîh çek û cil û bergên leşkerî yên ku ji wan re lazim in bi dest bixin, xwe nêzî Lenîn ê ku Rûsya bi derbeyekê girtibû, kirin. Partîya Komunîst a ku ji alîyê hevalên a Atatürk yên nêzîk ve hatibû avakirin hebû. Bi vî awayî xwest nîşanî wî bide ku ew çiqas heyranê wî ye û çiqas bi tundî komunîst e. Paşê alîkarîya çaverêkirî hat. Dinya li ser kar e! Rejîma Tirk hem nîjadperest e, hem jî dildarê komunîzmê ye. Lê ji bilî Partîya Komûnîst a fermî, partîyek taybet jî hebû. Serokê wê partîyê û hevalên wî bi komî hatin qetilkirin. Paşê li ser mîrasa wî yek nû hat avakirin. Xerabîya din jî ew e ku her tim bi rejîma Kemalîst a Atatürk sond xwaribûn. Ti carî ji sozdarîya xwe derneketin. Wan qet nedît ku çi hat serê Ermenî û Yewnanên ku hatin qirkirin û tunekirin. Piştgirîya komkujîya Kurdan kirin. Wan dîktatorîya Atatürk wek “şoreşgerê ku li dijî Kurdên feodal û serhildêr şer dike” îlan kirin. Helbestvan Nazim Hikmet ê ku ji ber komunîstbûnê jiyana wî ji destê wî hat standin û di girtîgehê de hat girtin, Atatürk wek xwedayekî destanan pesinand. Çepên Tirk bi vî awayî çêbûn. Ji dinyayê veqetandî û bi tevahî veqetiyan. Ji bo çepgiran Atatürk her tim “serdest” bû. Rejîma wî pîroz e.

Çepgirên Tirk di edebiyat û sînemayê de Ermenî, Yûnanî û Cihû wek hêmanên mîzahî bi kar anîn. Wek çavsoran Kurd şermezar kirin. Wek dijminên şoreşê tevdigerin, di her kêlîyê de amade bûn serhildanê bikin. Û ev çepên Tirk di salên 1960î de bi alayên Ataturk û rejîma wî derketibûn qada civakî. Rewşenbîrên Kurd wek lêgerînerên azadî û edaletê tev li refên wan bûn. Dema ku Kurd li ser zemîna têkoşînê têdikoşiyan, welatê wan wek îro di statûya dagirkerîyê de bû. Gel wek hêsîr dihatin kirin û wek îro wek kole dihatin bikaranîn. Kurdên çepgir her ku dixwestin dengê gelê xwe derbixin, bi gotina “heval nebin neteweperest” dihatin bêdengkirin. Lê belê rejima Tirk rejîmek pir nijadperest bû, bi komkujî û qedexeyan îlham û îlhama Naziyên Alman girt. Nazî êdî neman, lê Tirk pir dûr bûn. Li gor qaîdeya “yekbûnê” çerxa yek ziman, yek nîjad, yek netew dizîvire. Ziman, çand û nasnameya Kurdan qedexe ye. Lê Kurdên ku ev zext anîbûn zimên, li ber çavê çepgirên Tirk yên netewperest (nîjadperest) rastî “netewperestîyê” dihat. Ger di vê serdemê de çepgirek hebe ew jî Serokê Partîya Karkerên Tirkîyê Mehmet Alî Aybar e. Ew kesê ku nota “Kurd hene” di qeydên partîya xwe de bi cîh kiriye.

Çetîn Altan jî di dîroka Tirkîyê de pênûsa yekem e. Di bin sernavê ‘zengilên xetereyê’ de, wek hinek çepgiran (bi rastî jî nijadperestên Tirk) gotarên ‘Bimre Kurd’ nenivîsand. Berevajî vê, ew Tirkê yekem û dawî bû ku ji ber zilma bapîrê xwe Delî Hesen Paşa ji Kurdan lêborîn xwest. Wek îro, çepên Tirk di bin navê “pêkhateyê” de bûn hevparê destkeftîyên siyasî yên Kurdan, di lîsteyên xwe de bûn parlamenter û di partîyên xwe de jî bûn rêveber. Dixuya ku ew partîyên siyasî, yanî serokên rêxistinên girseyî bûn. Lê dema ku Kurd dimirin, êşkence didîtin, mal û milkên wan dihat talankirin, kes tunebû destê xwe bigihîne wan kesên ku li erdê razayî bûn. Yên hatin hilbijartin di dawîya dewreyê de winda bûn. Hin ji wan di medyaya rejîmê de (wek Ufuk Uras û Levent Tüzel) bûn deng û wêne. Ji bo hinek çepgiran ev hevgirtin bû. Ji ber ku heta bersûcên rêxistina nîjadperest a Tirk Ergenekon yan jî parêzerên wan jî wek “çepparêz” hatin tayînkirin. Dema diçûn Kurd sûcdar dikirin.

Dema yekî (serokê TKP-ê) nikarîbû bigihije tiştê ku dixwest, Kurd sûcdar dikir. Şêx Seîd û Seîd Riza wek hevalbendê Amerîka û Rojava şermezar dikir. Lê serokên wan yên qedîm bi kinc û çek û sîlehên Amerîka û Rojava artêşa Tirk têr dikir. Herî dawî jî kesekî din (TÎP) di bin sîwana HDP de bi tevgerek ne exlaqî hat hilbijartin. Deng dabeş kir û bû sedema windakirina parlamenteran. Bi qazancên ku bi dest xistibû, bi rê ket. Bi kurtasî, hinekên ku wek çepgir derketin ser dikê, wek “pale” yên rejîma Kemalîst vêketin. Yanî ne bê sedem di cîhanê de wek diyardeyek bi navê ”çepên Tirk” tên binavkirin. Hinek çepên ku doh erd û ezman dihejandin, di medya rejîmê de bûn parêzger, hinekên ku nikarîbûn ji Kurdan tiştekî bistînin bûn Zubuk û hinek jî ketin dirûvê Dogu Perînçek…

YÖP