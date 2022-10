Çareserkirina pirsgirêkên Herêma Kurdistanê û Bexdayê kilîta aramiya li Iraqê ye

erokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ragihande ku ew hêvîdare hikûmeta Iraqê di zûtirîn dem de were pêkanîn û got: “Çreserkirina pirsgirêkên di navbera Herêma Kurdistanê û Bexdayê, kilîta ewlehî û aramiya Iraqê ye.”

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 17yê Cotmeha 2022yan beşdarî ahenga derçûna xwendekarên Zanîngeha Duhokê bû û gotarek pêşkeş kir.

Nêçîrvan Barzanî got: “Dubare pîrozbahiya li Serokwezîrê Iraqê dikim û hêvîdar im hikûmeta nû di zûtirîn dem de, were pêkanîn. Pêwîst e aliyên Iraqî pendan ji şaşiyên berê wergirin, divê pirsgirêkên di navbera Herêma Kurdistanê û Bexdayê de li ser bingeha destûrê werin çareserkirin, ji ber ku ev kilîta ewlehî û aramiya Iraqê ye”.

Barzanî ji derçûyên Zanîngeha Duhokê xwest ku ew zanyarî û pisporiya ku we di dema xwendina xwe de bi dest xistine ji bo avakirina Kurdistanê xwe bikar bînin û got: “Bi berdewamî hewl ji bo pêşxistina xwe bidin, karê xwebexşî jî bi rêxistinan re bibin, ji bo ezmûna zêdetir werbigirin, ji ber ku hejmara derçûyan û pêwîstiya bazara kar, ne hevseng e.”

Serokê Herêma Kurdistanê herwiha got: “Hûn ku ji cih û deverên cuda yên Kurdistanê îro hatin û li zanîngehê pêkve bûn, divê ezmûna xwe ya pêkvekarkirinê û pêkvebûnê, ya hevbeşiyê û beşdariya xwe ya salên zanîngehê, ligel xwe bibîne nav civakê.”

Ev naveroka gotara Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ye:

Amadebûyên xweşewîst û derçûyê hêja evarîa wê baş. Hûn hemû gelek bixêr hatin bo vê rêwrresmê..

Gelek xweşhalim ku vê êvarê, em pêkve ligel derçûyên hêja yên xula 27mîn Zanîngeha Duhokê û malbat û kesûkarên wan, beşdarîya xoşî û şadîya hewe dikin. Ji dil û bi germî pîrozbahiyê li yek bi yek derçûya û dayîk û bavan û keskûkarên we dikim. Hevya serkeftina berdewam berdewam bo derçûyan di hemî warên jiyanê de dixwazim.

Destxweşî û pêzanîn bo serok û mamosta û fermanberên Zanîngeha Duhokê ligel xwendekarên mandî bûne. Spas û destxweşî bo dayîk û bavên derçûyan. Ew arîkar bûn û zehmet kêşa, da ku îro bibînin ku keç û kurên wan, bi serkeftî zanîngeh xelas kirin û qonaxeke din a jiyanê û berpirsyaryê destpê diken.

Derçûyên hêja..

Hûn îro di qonaxeke din a jiyanê re derbas dibin. Ji îro û pê ve hûn dê li ser kar û xizmeta welat bigirin li ser milên xwe. Her yek ji wê dê li sektora giştî, yan taybet, yan ligel rêkixrawên civka medenî bikin. Ji ber vê yekê êdî berpirsyariya hewe, ji îro pêve dê mezintir be.

Piştî çendîn salên xwendin û xwe westandinê, hûn divê îro bi dileke germ û pirt bi hevî, ekê germ, bi geşbînî, gava bo dahata jiyan û karê xwe bavêjn. Divê ew zanist û şehrezayî û pisporîya ku hewe di salên xwendina li zanîngehê bidest aniye, bi şêweyekê bi rêkupêkî di xizmeta milet û avakrin û berevpêşbirina welatê xwe bikar bînin.

Ev e rastiyek e ku hejmara derçûyan û pêwîstîya bazarê karî ya hevseng nîne û bo hemî derçûya ya bi sanahî nabe karekî bibînin. Belê ya ji her tiştekê grîngtir ew e ku hûn bê hîvî nebin. Divê her hewl biden bo xwepêşxistinê. Belkî heyamekê xwebexûanê kar ligel rêxistin û dezgehên civaka medenî û karê mirovahî bikin, ev ezmûna hewe dewlementir û dê şansê hewe jî zêdetir bike bo peydakirina karî.

Hûn ku ji cih û deverên cda yên Kurdistanê îro hatin û li zanîngehê pêkve bûn, divê giyanê hevalînî û ezmûna xwe ya pêkvekarkirinê û pêkvebûnê, ya hevbeşiyê û beşdariya xwe ya salên zankoyê, ligel xwe bibîne nav civakê. Ligel xwe bibene cihê kar û di jiyana hewe ya rojane de pêwîste reng vede. Divê ev ezmûna hewe, kultûra lêborînê û pêkvejiyanê û hevqebûlkirnê li Kurdistanê kûrtir û frehtir bike bi taybetî l parêzgeha xweşewîst a Duhokê.

Derçûyên hêja..

Çi cara nebêjin û wisa hizir neken ku hewe qonaxa zanîngehê bidawî aniye û êdî pêwîstî û hewldana hewe ji bo fêrbûnê bi dawî tê! Nexêr, çi cara fêrbûn û berifrehkirna asta zanîn û têgehiştin û dinyabîniya mirovan bi dawî nayê! Mirov hindî zortir bizane, dê baştir têgehît ku hêj gelekê maye bizane. Çi cara bidawîbûna fêrbûn û zanînê nîne! Divê her roj asta fêrbûn û zanîn û şahrezaya xwe bilintir bikin. Divê hûn bibin ronahîyek bo dorûberê xwe da ku ronahîtir bikin.

Pêşkeftina bilez a zanistî û teknelojî, wisa kiriye ku jiyan jî gelek bilez pêşkeve. Pêwîst e rojane ligel pêşkeftinên nû yên serdemî, mirvo jî ligel pêşkeftina, xwe nû bike. Eger ne, dê li paş bimînîn û nagehîne karwanê miletên pêşkeftî yên cîhanê! Gorankarî û xwenûkirin bi karwanê pêşkeftinê, hem wekî takekesek erkê hewe ye, hem jî wek sîstimê perwerde û xwendin û fêrkirnê, erkê aliyên peywendîdar e. Bo gel û welatê me hîç tiştekê din, bi qasî zanîn û fêrbûn û sîstemekê baş û pêşkeftî ya perwerdeyî, pêwîst nîne!

Ev bo me hewcedariyek jiyanê ye. Bo miletê me pêwîstiyeke gelek girîng e bo îro û paşerroja wan. Wek me berê jî gotiye: Klîla serkeftinê, sîstemekê baş a perwerdê ye. Li ser vê binemayê jî, berî niha li Herêma Kurdistanê çendîn hewl hatîne dan ku cihê destxweyê ne, ew hewlên hatîne dan li Wezareta Perwerdeya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, Wezareta Xwendina Bilindû cenabê serokwezîran û hemû hikûmeta herêmê, lê bêguman ev e proseyeke divê her a berdewam be û ligel nûtirîn pêşkeftinên cîhanê biçe.

Bi tenê sîstemekê perwerdeyî ya baş û pêşkeftî, dê bikarin hevkariya me bilkin bo hebûna niha û paşerojeke misoger û geştir bo mitletê me. Bi tenê sîstemeke perwerdeyî ya baş û pêşkeftî, dê bikarin civakeke pêşkeftî ya vekrî were avakirin. Zanîn û zanist û fêrbûn, hêzeke mezn ji binyatê ye. Ew hêza ku dê niha û paşeroja me biparêze.

Amadebûyên rêzdar..

Ligel hemî pêşkeftina, li Herêma Kurdistanê hêj gelek kar maye divê bêne kirin. Divê em di gelek warên cuda de, berdewam bin li ser karê xwe. Her ji avakirna mirovan û mirovsaziyê, heta digehêje mifadîtina ji hemû derfet û dewlemendiyên welatê me.

Gelek pêwîst e amadeyî û peymangeh û kolêjên zêdetir û baştir yên pîşeyî û karsazî û karê destî û hostakariyê li welatêm bêne vekirin. Ji ber wê yekê divê em di sîstemê perwerdeyê de, biha û gringîyeke taybet bidin bazara kar û balans û hevsengiyekê di navbera warê xwend û bazara karê û pêwîstî û hewcedariyeên wê de çêkin. Bo vê çendê divê berdewam sêkuçka (hikûmet, bazar, zanko) bi hev re alîkar û tmamkarên hev bin.

Welatê me xwedanê gelek dewlemendiyên siruştî û mirovî ye, divê ev nivşê niha û yê dahatî li dûv pêwîstî û derfetên heyî amade bikin. Derfet û şiyan hene ku jêrxana kiştukalî û geştyarî û pîşesazî li Herêma Kurdistanê bêne çêkirin. Divê hûn girîngiyê bidin kar û biznisa online. Bo vê çendê û bo hemû pêşkeftneke din jî divê em berî her tiştî û despêkê, jêrxana perwerdeya mumkun bikin.

Derçûna zanîngehê, çênabe bi tenê bawernameyek bet! Divê zankoyên me, sîstimê me ya perwerdeyî, mirovên hizirker, avakar û dahêner berhem bînin. Derçûyên zanîngehê, divê bi zanîn û fêrbûn û pisporiya xwe, derfeta karî bo xwe û bo dorûberê xwe peyda bikin.

Xwendekarên xweşewist û amadebûyên rêzdar..

Cihê dilxoşîyeke mezin e ku em îro li Zanîngeha Duhokê encamê biryareka dirust a berî sîh sala dibînîn. Sala 1992ê, rêzdar Dr Îsmet Mihemed Xalid û hijmareke mamostayêênt hêja yên Duhokê, seredana cenabê Serok Barzanî kirin û daxwaza vekirina zanîngehê li Duhokê kirin. Cenabê wan jî hemî piştevanî kir û zanîngeh hat avakirin.

Serokê Zanîngehê û ew mamostayên ku berê binyatê vê zanîngehê danîne, îro careke din destxweşî û spasya wan dikime, di wan rojên zehmet debi bawerîyeke bihêz berê binyatê yê vê zanîngehê danîn ku îro em hemî li vê derê berhemê vê zanîngehê dibînîn ku berî sîh salan hate avakrin li Duhokê. Destên hewe hemûyan xwe bin bin û serkeftî bin.

Em gelek dilxweş in ku îro piştî 30 salan Zanîngeha Duhokê di xula xwe 27ê de 4 hezar 468 derçû li 19 kolej kolêj û 66 beşên cuda de derdixe. Destxweşiyê li hemû wan dilsozan dikim yên ku her ji roja yekê û heta îro, bi hewl û mandîbûn û zehmeta xwe, ev zanîngeh gihandine vê qonaxê. Pîrozbahyê li hewe û li hemî xelkê Behdinan bi giştî dikim.

30 sal e ku Zanîngeha Duhokê xizmeta vê deverê bi taybetî û Herêma Kurdistanê bi giştî dike. Ji deverên din ên Iraqê û ji welatên cîran jî, gelek kesa derfet heye û hebûye ku li vê derê xwendina xwe temam bikin. Zanîngeha Duhokê bi hizra kadir û şareza di gelek waran de yên pêşkeşî civakê kirî ku îro xizmetê dikin. Li vê derê jî rola blind a mamostayên zanîngehê cihê rêz û pêzanînê ye û erk û berpirsyariya wan gelek mezin e, careke din destê wan digivêşim û pîrozbahiyên germ li wan hemûya dikemû spasiya wan hemûyan dikem yên îro li vê derê ne.

Amadebûyên rêzdar..

Berî çend rojan bi hilbijartina serokê nû yê Komara Iraqa Federal rêzdar Dr. Ebdulletîf Reşîd û bi raspartina rêzdar Mihemed Şîa Sûdanî bo pêkînana hikûmeta nû ya federal , prosa siyasî li Iraqê kete qonaxeka nû. Em careke din pîrozbahiyê li serokkomar û li serok ezîrê raspartî dikin, hêviya serkeftinê bo wan dixwazin.

Ez dixwazim careke din tekîd bikim ku hêz û aliyên siyasî yên Iraqê divê dersê ji xeletiyên berî niha wergirin! Bo aramî û seqamgîrîya siyasî û emnî û aboriya Iraqê, divê hemû hêz û pêkhatên Iraqê arîkar û hemahengiyê pêkve bikin û pêkve kar biken. Hîvîdarîn bi zûtirîn dem hikûmeta nû ya federalî ya Iraqê pêk bên û bersiva daxazên xelkê Iraqê bide.

Tevî hikûmeta nû ya Iraqê wekî xwe bibîne û kêşe û arîşeyan welatî çareser bike, bi taybetî jî divê kêşe û arîşa ligel Hikûmeta Herêma Kurdistanê bêne çareserkirin, çunkî bi bawerîya me kilîla aramî û seqamgeriya Iraqê, çareserkirna kêşe û arîşaye ligel Herêma Kurdistanê li ser bingeha destûra federal a Iraqê.

Em hêvîdar in qonaxa bê, qonaxa çareserkirina kêşeyê Iraqê be û aramî û seqemgeriya siyasî bo welat vegerîne. Bo vê çendê jî Herêma Kurdistanê wekî hercareke din , dê harîkar û piştevan be û bo hemû çaresereyekê li ser binemaya destûra Iraqê.

Di dawiyê de em hêvîdarin û piştrast in ku bi hebûna gencên dilsoz û wefadar bo welatê xwe, bi wê zanist û zanîna bi dest ve aniye, bi wê xizmeta ku dê ji îro pêve destipêken, Kurdistaneke pêşkeftîtir, aram û tenatir û paşerrojeka geştir a li benda kurdistaniyan e. Ew kurdistana ku paşerojê ev gence dê birêve biben, dê baştir û avedantir û bihêztir biken û temendirêj û serkeftî bin di vê rêyê de.

Ev e jî padaşt û xelata bav û bapîrên we ye, bav û bapîrên hewe yên têkoşer ku duhî hemî jiyana xwe di xebat û pêşmergatiyê de derbas kir, bi mandîbûn û berxwedana xwe ev roj bo me çêkir da hûn azad bin û îro bikarin bixwînin û xwe pê bigehînin. Ji welatê xwe hez biken, ava biken û welatê xwe biparêzin.

Derçûna hewe û hatina xwendekarên nû ku dê li vê zanîngehê dest pê biken, pîroz dikim.

Her hebin, her şad bin û her serkeftî bin.

Demekê xwe bo hewe hemûya û careke din ev serkefitn li we hemûyan pîroz be û Kurdistan jî avedan be.

Bxêr bên ser çava.”