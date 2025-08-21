Buroya Ragehandinê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK):
Bêtehamulîya li himberî axaftina bi kurdî tûrnûsoleka vê pêvajoyê ye
Roja 20.08.2025ê, ‘’Komîsyona Piştigirîya Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê’’, di civîna xwe ya pêncemîn de li nûnerên Dayîkên Aştîyê guhdar kir.
Li ser navê Dayîkên Aştîyê Nezahat Teke, Rabia Kiran û Turkiye Bozkurt beşdarî civînê bûn.
Di civînê de, daxwaza axaftina bi Kurdî ya Nezahat Teke û Rebia Kiranê, ji aliyê Serokê Parlamentoya Tirkîyeyê, herweha Serokê Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê Nûman Kûrtûlmûş ve bi hinceta “rêziknameya navxweyî ya parlamentoyê û rêziknameya zimanê fermî rê nade” hate redkirin.
Gava ku Rebîa Kiran bi kurdî dest bi axftina xwe kirîye, Nûman Kûrtûlmûş midaxale kirîye û gotîye ‘’Divê hûn bi tirkî axaftina xwe bidomînin’’. Rebia Kiranê piştî hişyarîyan axaftina xwe bi tirkî domandîye.
Nezahat Tekeyê nehiştina axaftina xwe ya bi kurdî wekî “neheqî”yê bi nav kir.
Em aştî, çareserkirina pirsa kurd, demokrasî, azadî, wekhevî û dadmendîyê danin alîyekî; em bi nêrîneke weha re rû bi rû ne ku, bi hinceta “astengîyên qanûnî û rêziknameyên navxweyî”, tehemmulî axaftina bi kurdî jî nayê kirin.
Bêtehemmulîya li hemberî axaftina bi kurdî û bêdengiya endamên komîsyonê ya li himberî vê helwesta Nûman Kûrtûlmûş, cîhê mixabinîyê ye û ji bo gengeşîyên li ser vê pêvajoya heyî turnusolek e.
Ev mînak jî bi awayekî zelal nîşan dide ku gava yekem a aştî, çareserkirina pirsa kurd, demokrasî, azadî, wekhevî û dadmendiyê, bi misogerkirina statuya qanûnî û makezagonî ya nasnameya kurdî, bi mafê perwerdehîya bi zimanê dayikê yê kurdî û li gel tirkî wek zimanê fermî pejirandina kurdî destpê dibe.
21.08.2025
Buroya Ragehandinê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK)