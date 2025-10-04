Bersiva Hamasê ji plana Trump re çi ye ?

Hamasê pêşniyara Serokê Amerîkayê Donald Trump a ji bo bidawîkirina şerê li Şerîda Xezzeyê bi şert qebûl kir.
Her çend tevger li ser hin xalan razî bûye jî, li ser yên din, nemaze yên bi çekberdanê ve girêdayî, gumanên wê hene.
Xalên ku Hamasê li ser razî bûye:
Ya yekem, berdana dîlan
Hamasê soza berdana hemî rehîneya, yên sax û yênmirî, wekî beşek ji danûstandina rehîneya ji bo girtiyên Filistînî yên ku di girtîgehên Îsraîlê de ne, ragihandiye. Ev wekî gavek girîng ber bi bidawîkirina şer û gihandina alîkariya mirovî ve tê dîtin.
Di daxuyaniya Hamasê de hat gotin ku şertê vegerandina rehîneya ew e ku Îsraîl bi vekişînek tevahî ji Şerîda Xezzeyê pabend be.
Ya duyemîn, radestkirina Şerîda Xezzeyê
Tevgerê amadebûna xwe ya radestkirina Şerîda Xezzeyê ji dezgehek teknokratîk a serbixwe ya Filistînî re nîşan daye. Armanca vê gavê ew e ku rê li ber hikûmetek veguhêz veke ku ji hêla welatên endam ên Lîga Ereb û Îslamî ve tê piştgirî kirin.
Xalên ku Hamas red dike an jî bêdeng dimîne
Ya yekem, daxwaza bêçekbûnê
Daxwazeke sereke ya pêşniyara Dewletên Yekbûyî bêçekbûna Hamas û aliyên din ên Filistînî li Xezzeyê ye. Daxuyaniya Hamasê behsa mijara bêçekbûnê nekir, lê rayedarekî ji medyaya Filistînî re got ku ew ê çekên xwe nehêlin heta ku Îsraîl ji tevahiya Şerîda Xezzeyê vekişe.
Ya duyemîn, çavdêriya navneteweyî
Plana Trump avakirina hikûmetek veguhêz a ku ji aliyê saziyek navneteweyî ve tê rêvebirin ku Hamas qebûl nake vedihewîne. Tevger tekez dike ku her avahiyek rêveberiyê divê li ser bingeha lihevkirina neteweyî ya Filistînê be.
Qadên ku Hamas dibêje divê werin nîqaşkirin
Hamasê amadebûna xwe nîşan daye ku bi rêya navbeynkaran danûstandinan bike da ku hûrguliyên planê nîqaş bike. Li gorî Hamasê, mijarên ku hewceyê nîqaşa bêtir in ev in:
• Vekişîna qonaxî ya Îsraîlê: Merc û demjimêr ji bo vekişîna Îsraîlê ji Xezzeyê.
• Mekanîzmaya danûstandina rehîneyan: Hûrguliyên danûstandina rehîne û girtiyan.
• Radestkirina alîkariya mirovî: Piştrastkirina ku alîkariya mirovî digihîje nifûsa Şerîda Xezzeyê.
Tevgerê tekez kir ku pêdivî bi diyalogê bi rêya navbeynkaran heye da ku li ser şertên berfireh li hev bikin.
Demê dawî û zexta navneteweyî
Trump heta saet 06:00 êvarê bi dema Washingtonê (1:00 sibehê roja Duşemê bi dema Xezzeyê) dem da Hamasê ku tevahiya peymanê qebûl bike, û hişyarî da ku heke pêşniyar were redkirin dê “encamên giran” hebin.
Plan ji hêla Îsraîlê ve hatiye pejirandin û ji hêla piraniya welatên endam ên Lîga Ereb û Ewropî ve hatiye piştgirî kirin.