Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwazî li Balyozê Brîtanya li Iraqê Mark Bryson-Richardson kir.

Di civînê de, rewşa giştî ya Iraqê, proseya siyasî û pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê hatin gotûbêjkirin.

Her du alî li ser giringiya parastina ewlehî û aramiya Iraq û Herêma Kurdistanê hevnêrîn bûn. Her wiha tekez li ser wê yekê hat kirin ku niha derfeteke nû ji bo pêkanîna hikûmetê heye ku karê wê yê xizmetkirina hemû pêkhateyên Iraqê bê cudahî be û çareserkirina kêşeyên di navbera Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal de li ser bingeha pabendbûna bi destûr û naveroka wê rêkeftina di navbera aliyan de ya ji bo pêkanîna hikûmetê be, bi taybetî rêzgirtina li prensîbên hevbeşiya rastîn, hevsengî û lihevkirinê.

Di beşeke din ya civînê de behsa girîngiya lidarxistina hilbijartinên Parlementoya Kurdistanê hate kirin. Serokwezîr Mesrûr Barzanî jî tekezî li pêwîstiya encamdana hilbijartinen Parlementoya Kurdistanê di demeke nêzîk û guncaw de kir, ji bo vê mebestê jî amadebûna saziyên hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo pêşkêşkirina her alîkarî û asankariyekê dupat kir.

Di beşeke din a civînê de, behsa proseya bazarkirin û hinardina berhemên navxweyî bo bazarên derve hate kirin, ku di demeke nêzîk de dest pê dike û beşek ji karnameya Kabîneya Nehan e ji bo giringîpêdana bi sektora çandinî û berhemên navxweyî û piştevanîkirina cotkarên Kurdistanê. Di vê derbarê de Serokwezîr spasiya hevahengî û alîkariyên Konsulusê Giştî yê Berîtanya li Herêma Kurdistanê David Hunt kir.