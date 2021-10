Bêhna PDKê fireh e

Endamê polîtburoya PDKê, Hoşyar Zêbarî di çarçoveya xebatên hilbijartinên Iraqê de di civîneka rojnamevanî de ragihand, hinek alî li vir û li wir muzayedê bi ser me de dikin û hinek caran jî zorê li me dikin lê em wek PDK neketine nav wan polemîk û devojeniyan. Ji ber ku bêhna me fireh e. Lê bila bizanin em dikarin bersiva hemiyan bidin. Helbet ev rêbaza me beşek ji siyaseta PDKê ye di hilbijartinan de.

Hoşyar Zêbarî her wiha got, PDK heta niha bi temamî pêbendî bangeşeya aram û tendurist bûye. Em dizanin ka kengê û çi bikin.

Wî endamê polîtburoya PDKê anî ziman jî, çend rojên din dê bangeşeya PDKê germtir bibe û dê hinek biryarên nû jî bên dayîn.

Hoşyar Zêbarî behsa kandîdên PDKê jî kir û got, tevahiya kandîdên me endamên PDKê û kandîdên Serok Barzanî ne nek nûner û kandîdên eşîr yan dever yan jî malbateka taybet.

Zêbarî destnîşan jî kir, hilbijartinên vê carê ji yên berê cudatir e ji ber ku çavdêriya tund ya navdewletî û navxweî li ser heye… Mixabin li nav kurdan de jî hinek hene hewl didin maf û destkeftên Kurdistanê heder bidin. Ji ber wê jî divê kesên pêbawer nûnertiya xelkê bikin.

Wî serkirdeyê PDKê ragihand ku PDK bi xwe bawer e û got, em bi xwe bawer in dê encamên baş bidest bînin. Ji ber ku em xwedan dîrok û serweriyeka baş û mezin in. Divê her kes bi wîjdana xwe reftar bike û deng bide.