Baregehên Tevgera Azadî li Koye û Kelar hatin girtin

Hêzên asayişê, baregehên Tevgera Azadiya Civaka Kurdistanî ya ser bi PKK ve li Koye û Kelar girtin.

Berpirsê baregeha Tevgera Azadî li Koye Aso Mehmûd ji Kurdistan24ê re ragihand: Îro hêzên asayişa Koye hatin baregeha me û bi bihaneya nebûna moletê, ji me re gotin: divê hûn baregehê bigirin, ji ber ku li gorî biryara Hikûmeta Herêma Kurdistanê, her hêzek molet ji Wezareta Navxwe wernegirtibe, nikare baregehan veke û çalakiyên siyasî li Herêma Kurdistanê bike.

Got jî: ji bilî baregeha Koye, îro baregeha Tevgera Azadî li Kelar jî hat girtin û tevî ku duh moleta 24 demjimêran dabûn baregehên Silêmaniyê û tevî ku ew molet bidawî hatiye, lê hîn jî baregehên Silêmaniyê nehatine girtin.

Navhatî diyar kir, ku ew biryar, biryareke nedirust û neyasayî ye û got: Berî niha me daxwaza moletê kir û bersiva me nedan, li gorî yasaya jimare 17 ya sala 1993yan a Perlemana Kurdistanê, divê di dema mehekê de, daxwaza me ji bo Encûmena Wezîran bihata şandin, piştre heger kêşeyek heba, divabû me haydar kiribana daku em wê kêşeyê çare bikin, lê bi ti awayî bersiva me nedan.