Bahçeli: Azadkirina Demirtaş dê ji bo Tirkiyeyê sûdmend be.

Serokê MHPê Devlet Bahçelî îro guruba partiya xwe di Parlementoyê de axivî. Bahçelî di çerçoveya projeya ‘Tirkiye ya Bêteror’de hinek daxûyaniyên balkêş dan.
Bahçelî di daxuyaniya xwe ya di civîna koma parlementoyê de diyar kir ku bi rêya rêberê PKKê Abdullah Öcalan, ku li Îmraliyê girtî ye, û Hevserokê berê yê HDPê Selahattîn Demîrtaş, ku li Girtîgeha Edîrneyê girtî ye, provokasyonek nû têne afirandin.
Bahçelî di daxuyaniya xwe de got:
“Em bêxemiya kesên ku di navbera Öcalan û Demîrtaş de mayîn danîne dibînin, û em bawer dikin ku kes dê nekeve vê xefikê. Hewldanên ji bo provokekirina pêvajoya Tirkiyeyek bê teror ji bo me pûç û vala ne. Em baş dizanin ku ew kesên ku dixwazin di navbera Abdullah Öcalan ê Îmraliyê û Selahattîn Demîrtaş ê Edîrneyê de tengaviyê biafirînin xizmetê ji çi re dikin. Îmralî soza xwe bicih anîye.”
Piştî van gotinan, dema ku ji Parlamentoyê derdiket, ji Bahçelî li ser rewşa
Selahattîn Demîrtaş, ku DMMEyê gotibû divê were berdan, pirs hate kirin.Bahçelî bersiva pirsê de got: “Birêz Selahattin Demirtaş bi rêyên yasayî gihîştiye biryarekê. Azadkirina wî dê ji bo Tirkiyeyê sûdmend be.”
Selahattin Demirtaş ji sala 2016an vir ve li Girtîgeha Tîpa F ya Edîrneyê tê girtin.
Herî dawî, DMME giliya Tirkiyeyê ya ku daxwaza ji nû ve nirxandina biryara berdana Selahattin Demirtaş dikir, red kir.
Bahçelî derbarê hevdîtina Komisyona Parlementoyê li gel Ocalan jî got:
” Divê ez dubare bikim : Eger parlamenterên ji komîteya parlementoyê hatine hilbijartin biçin Îmraliyê û peyamên pêwîst rasterast bistînin, pêvajo dê bi girîngî xurt bibe.
Partiya Tevgera Neteweperest amade ye ku beşdarî şandeyek wusa bibe. Pêdivî bi tirs, fikar, dudilî an nakokiyê tune. Heta îro, Îmraliyê soza xwe girtiye û li ser daxuyaniyên xwe sekinîye.
Bi rastî, lêkolînek bi baldarî ya pêşketinên piştî banga 27ê Sibatê ya “Aştî û Civaka Demokratîk” dê wateya me bi zelalî eşkere bike.
Di demên dawî de, derketina komek çekdaran ji welatê me ji 26ê Îlona 2025an û ragihandina vekişîna tevahî ya rêxistina piştgirî, bi zelalî nîşan dide ku pêşketinên girîng di armanca xurtkirina aştî û ewlehiyê de çêdibin.
Gelek sedemên me hene ku em ji bo pêşerojê hêvîdar û heyecan bin, û ew hemî eşkere ne.”
ÎDDÎA KRÎZÊ DI HEVPEYMANIYA GEL DE
Berdewamiya hebûna PKKê, ku di şêweyekî din ê kuştin û xerabiyê bike evê bi armanca evê bi armanca “Tirkiyeyek Bê Teror” û “Herêmek Bê Teror” re nakok be. Em bi hewcedariyek lezgîn re rû bi rû ne ku, rasterast gefên li ser yekparçeyiya siyasî û xaka Tirkiye û Sûriyeyê li ser erdê bişopînin û pêşî lê bigirin.
Ez her weha bawer dikim ku girîng e her kes vê yekê bizanibe: Di navbera Partiya Tevgera Neteweperest û Hevpeymaniya Gel de ne cudahiyek ramanê heye ne jî pevçûnek siyasî heye li ser armanca “Tirkiyeyek Bê Teror”.
Lêbelê, ew kesên ku bi berdewamî krîzek di Hevpeymaniya Gel de nîşan didin, qet ji îdiaya “çarçove şikestî ye” nawestin. Ew qet dev ji derewên ku “çarçove şikestî ye”, “wê şikestinek hebe”, “qediya ye, ew diqede” bernadin.