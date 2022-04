Babacan: Em nav û sembola partiya xwe tevlî hilbijartina dibin

Serokê Partiya DEVA, Ali Babacan di nawenda partiya xwe de nirxandinek li ser hilbijartina kir û da xûyakirin ku, ew bi nav û sembola partiya xwe tevlî hilbijartina dibin.

Babacan di axavtina xwe de got: Dixweyê birêz Erdogan pêvajoya hilbijartina da destpêkirin.Em wek parî ji bo hilbijartina amade ne.Emê serbikevin.Erdogan hewldide nakokiyan dijwar bike da ku serbikeve.Em pêvajoya van hilbijartina teslîmê kîn û nefrete nakin .Emê vê sistema otoriter biguherin.

Berdewamiya axavtina xwe de serokê DEVA Partisî dibêje: Nivîskar û şirovevanên miaş xwerên hukumetê dibêjin ku, partiyên kiçik sernakevin û nikarin bi sere xwe tevlî hilbijartina bibin. Bila ew xwewna bibinin, baweriya miletê me li me heye,em jî li xwe bawerin.

Babacan got: Ez vekirî radigihînim ku, Partiya DEVA hilbijartinên pêşîya me de, biryar daye ku, bi navê xwe,sembola xwe tevlî hilbijartina dibe. Bila ev biryar ji bo welatê me û demokrasiya me ser xirê be. Ez cardin dibêjin, Tirkiye ji Yekê mezintir e. Dê Tirkiye serbikeve, tişta bê milê we bikin.Tu bend nikarin pêşîya lehiya DEVA yê bisekinin , emê benda we xira bikin.

Di haman demî de Babacan da xûyakirin ku, ew li gel hemû biryarê 6 koliyêne û dê di serokkomariyê de li gel 6 koliyê tevbigerin û her tişta ku di maseyê 6 koliyê de gotin xwedî derdikevin.