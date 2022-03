Ayhan Bilgen partia xwe ragihand: Partiya Dengê Tirkiye

Parlementerê bere, berdevkê demekî yê HDPê û herweha şeredarê bere yê Qersê Ayhan Bilgen partiya bi navê Partiya Dengê Tirkiye avakir û îro serî li wezereta navxwe da. Serokê partiye Ayhan Bilgen e û 31 damezerê vê partiye hene.

Ji berî daxwaznameya xwe bidin wezereta navxwe, li ber avahiya wezaretê, parlementerê bere yê HDPê û wezirê demekî Muslum Dogan daxûyaniyek da. Dogan sala 2018ê ji HDPê veqetiyabû, Dogan di daxûyaniya xwe de got: Ji bo avakirina siyasetek nû ew li vê dere ne.Hun rewşa welatê me dizanin, Li welat maf, huquq û edalet hatiye cemidandin. Li welatê me muxalefeta heyî nikarê siyasete biafrîne. Ev yek jî bû sedemk ku pêwistiya partiyek din heye. Piştî xebata 6 mehan , me biryar daye ku em Partiya Dengê Tirkiye damezirînin.

Lîsteya demezerên Partiya Dengê Tirkiye: