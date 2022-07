Ji bo malbata rêzdar Pêşewa Qazî Mihemedê nemir

Koça dawiyê û jidestdana xwedêjêrazî Elî Qazî, kur û şûnwarê Pêşewa Qazî, em gelek xemgîn kirin. Ji kûratiya dilê xwe ji bo we û tevahiya kesûkar û hevalên xwedê jêrazî û ji gelê Kurd ra bi giştî sersaxiyê dixwazim. Hevsoz û hevxemê we me.

Ji Xwedayê mezin hêvî dikim ku aramî, sebir û hedarê bi hemûyan bibexşe û canê xwedê jêrazî Elî Qazî bi dilovanî û mîhrebaniya xwe şad bike. Rihê wî şad be.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

10.07.2022