Axaftina Kamiran Hajo, nûnerê Kurd di Komîteya Destûrê de

Berî du rojan, destwerdanên hin hevkaran li ser mijara Erebîxwaziyê derketin holê. Bê guman tune ku pirsgirêka Erebîzmê wekî dewletek neteweyî û heta wekî dewletek medenî tune, lê gelo di şaristaniyê de tiştek heye ku ev li ser yên mafên xwe yên din înkar dikin û hebûna wan înkar dikin? Rast e ku Erebbên li cîhanê bi projeyên dabeşkirinê re rûbirû modela çêtirîn pêşkêş kir. Derbarê kîjan projeyên dabeşkirinê de birêz Madkhal behs dike, û wî yek ji destwerdanan li ser hedîsek pêxemberî ya birûmet ava kir û digot: “Kî bi Erebî diaxive Ereb e.” Min ji rastbûna hedîsê guman kir, û ji ber ku ez di mijarên olî de jêhatî me, min mesele sewqî Google kir, ku ji min re got ku hedîs li gorî Islamweb pir lawaz e.

Ka em niha rast werin û bibînin ka ev hedîs çiqas realîst e: Ez bi Erebî diaxivim û Erebî dixwînim, lê ez ne Ereb im û çi dibe bila bibe û heta Roja Vejînê jî ez nabim Ereb û tu hêzek tune ku bikare min veguherîne Erebek an miletek din. Gelek yên li vê derê wê hedîsê red dikin. Mînakek, birêz Pedersen bi ingilîzî diaxive, û Hevserok jî wusa diaxifin. Ma ew Ingilîzin ne? birêz Naoumkan bi Erebî diaxive, gelo ew Ereb e?

Pirsa herî girîng ev e ku çima serwer Madkhalis hewl da ku ol bikar bîne û bi baweriya xwe bi hedîsek pir lawaz a Pêxemberê Pîroz ji bo armancek siyasî bi kar bîne, gelo ew destûr e?

Kes li hember serbilindiya Ereb bi Ereb bûna xwe û bi zimanê xwe Erebî dernakeve, lê ya ku em jê îtîraz dikin ev e ku hin kes qebûl nakin ku Kurdek bi Kurdbûna xwe an bi Aşûrî ya Suryanîbûna xwe serbilind be, û ya ku ew ji xwe re maf dibîne nayê rakirin. Em çawa dikarin qala têgîna hemwelatiya wekhev bikin û hebûna kesek dinê cûda qebûl nekin?

Em pirrengiya çandî diaxivin û jê hez dikin di heman demê de em wê bi înkarê dikujin.

Em naxwazin ramanên wusa yên ku ji Suriye mayî, ku di warê neteweyî û çandî de cûr bi cûr e, hilweşînin.

Gava ku hûn dibînin ku Ereb bûn şaristanî ye û hûn ji yên mayî pêkhateyên Sûrî dixwazin ku vê rastiyê bipejirînin em çawa dikarin qala mafên wekhev bikin. Ev tê vê wateyê ku hûn beşdarîya wan di damezrandina şaristaniya ku hûn behs dikin înkar dikin, ne şaristanî ye ku bi pênaseyê koma aliyên zanistî, wêjeyî, hûnerî, û her weha civakî yên ku di civakê de hene, û ku şaristaniyên mirovî yên cihêreng in çalakiyek komkirî ya ku di her qonaxê de li ser bingeha ezmûnên ku pêşî lê digirtin?

Hûn çawa dikarin min bi wekheviya di navbera welatiyên Sûrî de îqna bikin? Qanûnên Sûrî welatiyê Sûrî bi Erebî û ne bi Suryanî destnîşan dikin, wek Zagona Niştimanî ya Jimare 276 ya 1969 û Zagona Rewşa Sivîl a Jimare 26 ya 2007.

Bila hin tiştan bi navê Erebîtiyê qewimî bînin bîra we:

Hebûna Kurd, Suryanî û neteweyên din ên ne-Ereb hate înkarkirin.

Bi sed hezaran Kurd ji netewebûna xwe hatine dûr xistin (li gorî serjimêra awarte)

Navên bi sedan gundan ji Kurdî kirin Erebî.

Di binavkirinê de hate anîn ku demografî biguheze.

Çand û zimanên Kurdî û Suryanî qedexe bûn.

Pîrozbahiyên bûyerên neteweyî yên wekî Newroza û Sersala nû ya Suryanî qedexe ne.

Ev têkiliya mekanîkî ya eşkere di navbera neteweyên ne-Ereb ên mafên xwe bi dest dixin û gefên Erebîtiyê çi ye? !!

Ez Kurd im, ez Suryanî me, Ez Turkuman im … ji ber çi hûn israr dikin ku hûn min têxin qalibê ku hûn dixwazin û li gorî mezinahiya xwe ji hev veqetînin, hûn neçar in ku hebûna min a li tenişta xwe bipejirînin da ku ez karibim di axaftina xwe ya derbarê hemwelatiya wekhev de dilniya û rast bin.

Ji dema damezrandina xwe ve (bi biryara kolonyalîst), dewleta Sûrî di hemî astên xwe de dewletek cihêrengiyê bû, heya ku eksena cihêrengiya neteweyî ji hemî destûran tune bû û wusa dixuye ku hîn jî hewldanên rêberiya di wî alî de hene di bin navê hemwelatîbûn û welatparêzî … Ma hûn dizanin ku ezmûna me bi nasnameya Erebî ya Sûriyê ji destpêka damezrandina wê ve çawa bû? Ez wisa difikirim ku ew ne hewceyê pir lêkolîn û zanîna çawa ye ku ew hewceyê hinekî ramanê li ser yê / a din e ku nasname, nav û çanda wî di hemî war û astan de hatiye paşguh kirin û marjînal kirin. We qet carê dramek Sûrî dît ku tê de kesek bi Kurdî biaxive? Navê Kolan û Ahad li dû kesayetiyên Islamî yên ne-Ereb hate girtin?

Ji ber vê yekê, her nasnameyek niştimanî Sûrî ku ji dewleta cihêrengiya neteweyî, olî, çandî û şaristanî û tevahiya riya dîrokî ya şaristaniyê li vê beşê ku jê re Sûriya tê gotin, paşguh neke, dê bibe nasnameyek lal û ne temam û nasnameya rastîn a Sûriya nîşan nake , ku hîn jî bi hemî wê pirrengî û diyardeyên wê yên realîst di muzîk, stran, wêje û her weha Zaravayên herêmî û navên bi sedan gund û bajaran de û yên ku ji hêla bîrdariyên dîrokî, hejmar û bîrdariyên li bin û li binê erdê têne şandin ve tijî ye. , ku hebûna çandî ya cûrbecûr di nasnameya Sûrî ya heyî de piştrast dikin

Rêzdaran, dewleta hemwelatîbûnê divê dewleta “dewleta hemî welatiyan” bi tevahî vebêje, lê heke dewlet û nasnameya wî bi kesayetek neteweyî, olî an bîrdozî ve girêdayî be, wê hingê ew ê dewleta hin Sûriyan be, û dewleta serfirazî, ferz û dûrxistina li ser yên mayî.

Têbiniyek: Ev axavtina nûnerê Kurda di Komiteya Destûra Suriye de li Genêve axavtinek dîrokiye.Destê kamîran Haco saxbe. Lê mixabin Medya PDKSê ev axavtin bi tenê zimanê erebê belav kiriye. Tê zanin ku pirsa Kurd li Suriye û rojavayê Kurdistanê hemû Kurda eleqeder dike. Ji berî erebî bi Kurdî bihata belav kirin dê behtir cihê dilxweşîya me bûye.

Rojevakurd