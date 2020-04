Avesta li serdema Koronayê jî ronahiyê belav dike

Weşanxaneya Avesta ku weşanxaneyeke Kurdistaniye û navenda wê li bajarê Stenbolê ye, ev demeke li ser kanala xwe ya youtube, beşek ji pirtûkên xwe yên hatine çapkirin bi dengê nivîskaran dide xwendin û bi awayeke videoyî belav dike.

Abdullah Keskîn Xwediyê Weşanxaneyê di derbarê vê çalakiya xwendina pirtûkan de li twittera xwe de nivîsiye: Xwendina me jî wek xwarina me ye, bilez e. Hema çi hat ber min min xwend bê amadekarî û dubarekirin. Ji kompûterê min ji telefonê re xwend, hêvîdar im bi dilê we be. Ev destpêk e, ku daxwaz hebe emê gelek tiştên din biceribînin. Bo wê divê pêşî hûn ji rûpel re bibin abone.

Helbet piştî vê destpêka Keskîn gelek nivîsikar û helbestvanên din jî dest bi xwendinê kirin. Evên li xwarê jî beşek ji wan ceribandinên xwendinê ne:

