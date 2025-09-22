Amerîka alîkariya darayî ya ji bo Pêşmerge rawestand

Wezareta Şer a Amerîkayê raporek ji bo daxwaza budceyê ji bo Fona Perwerde û Çekkirina Dijî DAIŞê ya sala darayî ya 2026an weşand. Di raporê de rêgezek nû pişgiriya Amerîkayê ji bo hêzên Kurdî, Iraq û Sûriyeyê de destnîşan dike. Wezareta Şer a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji bo sala bê 61 milyon dolar ji bo Pêşmergeyan veqetandiye.
Raport behsa guhertinek mezin ji bo hêza Pêşmergeyan dike, ji ber ku alîkariya darayî ya rasterast a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê diqede, di heman demê de budçeyên ji bo çek, wesayît û perwerdeyê têne berfireh kirin.
Bidawîbûna Alîkariya Darayî ya Lîwayên Hevbeş
Wezareta Şer a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dibêje ku Hêzên Ewlehiyê yên Kurdistanê, ku wekî Pêşmerge têne zanîn, hêzên çekdar ên fermî yên Herêma Kurdistanê ne. “Ew girêdayî Wezareta Karûbarên Pêşmergeyan ne û berpirsiyarê parastina herêmê, dagirtina eniya bakur û mîsyonên hevbeş bi Hêzên Ewlehiyê yên Iraqê re li dijî DAIŞê ne.”
Li gorî raporê, Wezareta Şer a Amerîkayê 61 milyon û 14 hezar û 940 dolar ji bo perwerde û çekdarkirina Pêşmergeyan veqetandiye.
Guhertina herî mezin darayî ye. Bernameya Alîkariya Darayî ya Lîwayên Hevbeş ên Pêşmerge, ku beşek girîng a alîkariya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bû, dê di sala darayî ya 2026an de bi tevahî biqede.
Li gorî memorandumek têgihîştinê ya di navbera hikûmeta federal a Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê de di Îlona 2022an de, hikûmeta Iraqê dê ji sala 2026an û pê ve berpirsiyarê alîkariya Pêşmerge be.
Di sala 2024an de, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê 135 milyon dolar alîkariya darayî belav kir. Di sala 2025an de, mîqdar daket 60 milyon dolarî.
Ew 61 milyon dê wiha were xerckirin:
- 5.3 milyon dolar ji bo kirîna 17,000 hawan û rokêtan.
- 9 milyon dolar ji bo kirîna 10,000 tifing,demanca û çekên makîneyî.
- 1.06 milyon dolar ji bo kirîna 20 hawan û rokêtan.
- 1.02 milyon dolar ji bo kirîna dûrbînên şikandina hedefan û pêdiviyên din.
- 11.7 milyon dolar ji bo 250 SUV-yên premium.
- 10.2 milyon dolar ji bo kirîna 52 wesayîtên zirxî.
- 1.4 milyon dolar ji bo kirîna du ambulansan.
- 4.08 milyon dolar ji bo kirîna 32 tankerên avê.
- 4.63 milyon dolar ji bo kirîna 11,295 wesayîtên zirxî.
- 5.61 milyon dolar ji bo kirîna 49,589 cilên leşkerî û posteyê.
- 6.5 milyon dolar ji bo kirîna 13,000 alavên parastinê.
- 360,000 dolar ji bo kirîna 12 jeneratoran.
- 16.25 milyon dolar ji bo pêdiviyên din ên wekî sotemenî, xwarin û lojîstîk.
Iraq: Avakirina hêza hewayî û hêzên taybet
Iraq dê bi tevahî 212.5 mîlyon dolar alîkariya Amerîkî werbigire, ji 380.7 mîlyon dolarî zêdetir. Pere wiha hatiye plankirin:
Wezareta Parastinê: 48.4 mîlyon dolar; Ji bo kirîna 100 mûşekên Hellfire, alavên F-16, pergalên oksîjenê ji bo balafiran û alavên çavdêriyê ji bo tugayan.
Xizmeta Dijî Terorê (CTS): 65.6 mîlyon dolar; Veberhênan li navendeke perwerdehiyê ya hêzên taybet, dron, cebilxane ji bo 4,000 personelên nû, wesayîtên zirxî û pergalên ragihandinê yên pêşketî.
Lojîstîk û Berdewamî: 37.4 mîlyon dolar; Veguhestina şervanên DAIŞê bi rêya hewayî, veguhestina materyal, xwarin, sotemenî û pêdiviyên bijîşkî.
Wezareta Şerê Amerîkayê got ku veberhênan dê alîkariya hêzên Iraqî bikin ku zextê li ser DAIŞê bidomînin.
Çek, alîkarî û ewlehiya girtîgehan li Sûriyê
Li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê, ku DAIŞ hîn jî çalak e, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê plan dike ku 130 milyon dolar xerc bike ji bo
Piştgiriya darayî ji bo hêzên herêmî yên wekî Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (SDF), Hêzên Ewlekariya Navxweyî (InSF), Hêzên Ewlekariya Navxweyî yên Parêzgehê û Artêşa Azad a Sûriyeyê (SFA).
Belavkirin dê wiha be:
15.6 milyon dolar ji bo çek û perwerdeyê: 2,200 çekên makîneyî, hawan, alavên parastinê, wesayît û alavên ragihandinê.
- 32.4 milyon dolar ji bo lojîstîkê: xwarin, pêdiviyên bijîşkî, hilberîna elektrîkê û veguhastin.
- 65 milyon dolar ji bo alîkariya darayî ya mehane: alîkariya darayî ji bo 19,000 şervanan, parêzvanên girtîgehan û yekîneyên dijî-DAIŞê.
- 1.5 milyon dolar ji bo tamîrkirina navendên binçavkirinê: pêşîgirtina li revîna şervanên DAIŞ ji girtîgehan.
- 15.3 milyon dolar ji bo pêdiviyên din: rasyonên xwarinê, parçeyên yedek û pêdiviyên bijîşkî.