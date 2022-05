Alîkariya Pêşmerge bikin û destwerdanê di karûbarên wan de nekin…

Serok Nêçîrvan Barzanî li bajarê Zaxoyê beşdarî merasima derçûna 27emîn dewra duyemîn a Koleja Leşkerî ya Zaxoyê bû. Di vê korsê de 499 pêşmergeyên derçûyên hemû navçeyên Herêma Kurdistanê perwerde û xwendina xwe ya akademîk bi dawî kirine û bi pileya efseriyê dest bi xizmetkirina di nav rêzên Pêşmerge de dikin.

Duyemîn kolêja leşkerî li Zaxoyê ku bi Akademiya Leşkerî ya Zaxo jî tê naskirin, di sala 1996an de hatiye damezrandin û girêdayî Wezareta Berevaniya Iraqê ye. Yek ji baştirîn kolêjên serbazî li Îraqê ye û çendîn car pileya yekem bi dest xistiye.

Di wê merasimê de ku, hijmareke berpirsên payebilind ên hikûmet, hizbî û leşkerî amade bûn, Serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir. Her wiha pîrozbahî li xwendekarên derçû, mamosta û rahêneran kir û balkişand li ser giringî û pêwîstiya yekrêziya Pêşmerge û daxwaz ji Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) kir ku alîkariya Pêşmerge bikin û destêwerdanê di karûbarên Pêşmerge de bikin.

Derbarê proseya yekxistina hêzên pêşmerge de jî behsa wan pêngavan kir ku heta niha hatine avêtin û hijmareke hêzên pêşmerge bûne yek, lê tekez li ser wê yekê kir ku ev yek têrê nake û gelê Kurdistanê û dostên Herêma Kurdistanê ne.

Herwiha balkişand li ser berdewamiya metirsiya DAIŞê û pêwîstiya hevkarî û hemahengiya zêdetir di navbera Pêşmerge û artêşa Iraqê de, bi taybetî li navçeyên sînorî yên madeya 140 ya destûrê, ku kêmasiyên ewlehiyê hene û sûd ji wan tê girtin. Herwiha bal kişande ser rola Pêşmerge di têkbirina DAIŞê de.

Axavtina serok Nêçîrvan Barzanî:

Amadevanên hêja,

Pêşmerge Qahraman,

Walî, mamoste û mamosteyên hêja,

Derçûyên hêja yên pola 27ê ya kolîja duyemîn a leşkerî li Zaxoyê,

xizmên van ezîz,

Her kes bi xêr hatî ser çava hatên…

Ez bi xêrhatina şandên welatên hevpeyman dikim ku di şerê li dijî DAIŞê de alîkariya me kirine. Em hevkariya wan dinirxînin û silav dikin. Em pêşwazî li nûnerên dîplomatîk ên biyanî yên li Hewlêrê dikin. Her kes bi xêr hatî ye û ser çavan hatiye.

Kêfxweş im ku îro li vir li Zaxoyê li gel we pîrozbahiyê li 499 derçûyên pileya 27ê ya duyemîn kolêja leşkerî ya Zaxoyê dikim. .

Ez vê serketinê li we, dê û bavê we û xizmên we pîroz dikim, her bijî û di xizmeta welatê xwe de serkeftî be. Ji bilî pîrozbahiyê li we hemûyan, pîrozbahiyê li efser Eldad Ebrîm Yildexanî dikim ku tenê xwendekarê mesîhî û derçûyê vê kursê ye. .

Hêvîdar im hejmareke zêde ya mesîhî, tirkmen û hejmareke zêde ji xwîşk û birayên êzdî beşdarî kursên bê bibin. Bi dîtina çend jinên ku li 3. Koleja Leşkerî ya Qelaçolanê derçûn gelek kêfxweş bûm. Berê jî jinan van kursan li Zaxoyê qedandine. Em hêvî dikin ku di demên pêş de ji van zêdetir bibînin. Kêfxweş im ku derçûyên vê kursê ji her çar parêzgehên Herêma Kurdistanê û derveyî welat in.

Ev kurs ji bo kesên ji her çar parêzgehên Herêma Kurdistanê û derveyî welat e.

Ez sipasiya Dekanê Duyemîn Koleja Leşkerî ya Zaxoyê û hemû mamoste û mamosteyên leşkerî dikim ku beşdarî turnuvayê bûne û li hev kom bûne. Pêşmerge

Dixwazim spasiya Wezareta Pêşmerge bikim ji bo berdewamiya xebata vê kursê û alîkariya Wezareta Berevaniya Iraqê di sala 1996ê de û heta niha (56) kursên bingehîn û efserî li vê kolêjê derçûne.

Avakirin û pêşxistina Koleja Leşkerî ya Zaxoyê ji roja damezrandina xwe ve hertim ji bo Serok Barzanî giringiyeke taybet hebûye. Em li ser navê xwe û li ser navê we hemûyan spasiya wî dikin. Her wiha bi helkefta 60 saliya xizmetkirina Serok Barzanî û xizmetkirina bo doza Kurdistanê pîrozbahiyê li Serok Barzanî dikin.

Pêşmergeyên qehreman û gelê hêja yê Kurdistanê

Îro 26ê Gulanê ye û di dîroka şoreş û berxwedana Kurdistanê de bîranîneke pîroz e. 26ê Gulanê salvegera berxwedan û serhildana têkoşîna Pêşmergeyên Kurdistanê ye di rojeke gelek dijwar de. Yên ku digotin dijmin, Pêşmerge dimîne û Kurdistan dê bimîne, îro piştî van salan em van şervanan, van pêşmergeyên dilsoz, van pêşmergeyên qehreman bi rêz û hurmet bi bîr tînin.

Silav ji bo hemû qehremanên rojên şoreş û têkoşîna Pêşmerge. Selam li ser giyanê wan qehremanan be ku canê xwe gorî kirin ji bo xatirê Kurdistanê, hilweşandina dîktatoriyê û bidestxistina azadiya gelê Kurdistanê û tevahiya Iraqê. Silav ji bo bîranîna hem şoreşên 26ê Gulanê hem jî şoreşa nû ya ku me ji bo azadî, têkoşîn, berxwedan û rizgariya gel da destpêkirin û têkoşiya.

Ez gelekî kêfxweş im ku li vir li Zaxoyê me, Zaxoya berxwedêr, Zaxoya şoreşger. Zaxo û Zaxo roleke gelek bibandor di Şoreşa Gulanê de lîstin, ku bingeha serkeftina vê herêmê danî. Zaxo navenda sereke ya têkoşîna Pêşmerge bû, ji ber wê jî ev koleja li vir hat avakirin

Beşdarên hêja..

Hêza Pêşmerge ya Kurdistanê, Hêza Parastina Kurdistanê ye û beşek ji sîstema berevaniya Iraqê ye. Lê di dema şerê li dijî DAIŞê de, wek hêzeke sereke ya li dijî DAIŞê, bû beşek ji hevpeymaniya navdewletî ji bo têkbirin û jinavbirina DAIŞê û parastina aştiya herêmê û azadî û aştiya li cîhanê.

Lê mixabin hîna jî DAIŞ heye û êrîşên wê li hinek deveran bi taybet li deverên nakok zêde dibin. Ev êrîş rojane dibin sedema şehîdbûna xelkê van deveran, pêşmerge, Heşdî Şeibî û leşkerên artêşa Iraqê. Navçeyên kêşebar bûne bingeh û korîdora terorîstên DAIŞê û xwe birêxistinkirina wan, ku metirsiyeke mezin e li ser Herêma Kurdistanê û tevahiya Iraqê û herwiha metirsiyeke mezin e bo ser hemû cîhanê.

Zêdebûna êrîşên DAIŞê û gefên wê yên rojane li ser jiyana gund û bajarokên navçeyên nakok pêwîstî bi hevkariyeke berfireh heye. Divê em hovîtî û metirsiya DAIŞê biçûk nebînin, ji ber ku DAIŞê komkujiyên mezin li dijî gelê me pêk anîne û gelek herêm wêran kirine û bûye metirsî li ser Iraq, Kurdistan û hemû cîhanê. .

DAIŞ hîn xwedî heman îdeolojî û rêgeza kuştin û wêrankirinê ye. Ji ber wê jî karê hevbeş yê Pêşmerge û artêşa Iraqê û bicihkirina bilez a her du lîwayên hevbeş ên artêş û Pêşmerge li van navçeyan gelekî pêwîst e.

Di vê rewşê de dabînkirina pêwîstiyên Pêşmerge, baştirkirina perwerdekirina Pêşmerge, pêwîstiyeke gelek girîng e ji bo şerê DAIŞê. Pêwîstiya Pêşmerge bi hemû alavên leşkerî û teknolojiya pêşketî heye

Pêşmerge bi çekên pir sade, lê bi qurbanîdan û xwîna mezin qehremaniyeke mezin nîşan daye û di Jara berxwedanê de gelek çîrokên mezin tomar kirine. Ez bang li hikûmeta Iraqa Federal û hevpeymanan dikim ku bi perwerde, amûr û çekên pêşketî zêdetir alîkariya Pêşmerge bikin.

Partiyên Siyasî yên Kurdistanê.. Partiyên Siyasî yên Kurdistanê

Nav û hurmeta Pêşmerge îro li cîhanê ji her demê zêdetir e. Beşdariya Pêşmerge di parastina hemû pêkhateyan de ji her demê zêdetir diyar bûye, ev jî ew xala ku em herdem pê serbilind in. Lê destêwerdana partiyê di nav karûbarên Pêşmerge de tê wateya ku rê li ber pêşketina hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê digire.

Herwiha metirsiyeke berdewam heye ku Pêşmerge bibe beşek ji nakokiyên siyasî yên aliyên Herêma Kurdistanê, ku ev jî metirsiyeke gelek cidî ye li ser proseya demokratî, rêvebirin û yekrêziya Herêma Kurdistanê.

Ji ber vê yekê careke din weke daxwazeke gelê Kurdistanê, weke pêwîstiyeke niştimanî, weke erkê xwe yê yasayî, em daxwazê ​​ji Partiya Demokrata Kurdistanê û Yekîtiya Nîştimanî dikin.