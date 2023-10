Berpirsê payebilind ê Hamasê Alî Baraka di derbarê operasyona Tofana Eqsayê ya li dijî Îsraîlê de diyar kir ku wan du salan bi dizî amadekarîya operasyonê kiriye.

Alî Baraka, ku ji Memri Report TV re axivî, di derbarê lehîya Aksayê de ev agahî dan:

„Piştî nîv saetê ji destpêkirina Tofana Eqsayê, me bi hemû alîyên berxwedanê yên wek Hizbullah û hevalbendên me yên li Îranê re têkilî danî. Tirk jî hatin agahdarkirin û piştî 3 saetan saet di 09.00 de bi wan re hevdîtin pêk hat. Ji ber vê yekê me her kesê ku bi me re têkilî danî agahdar kir. Hetta Rûsan jî peyam şandin, rewş pirsîn û li ser armancên şer hatin agahdarkirin„. Berpirsê payebilind ê Hamasê Alî Baraka herweha got: „Rûsya bi me re dilxwazîyê dike û ji tevlêbûna Amerîka ya di vî şerî de sûd werdigire. Ji ber ku rewşa heyî zextên Amerîka yên li ser şerê Ukraynayê sivik dike. Hamas ji Rûsyayê lîsansa hilberîna guleyan a ji bo Kalaşnîkovên li herêmê heye„.