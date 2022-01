Abdullah Ocalan ji peyamên Demirtaş aciz e!

Serokkomarê Tirkiyê Tayip Erdogan, beşdarî bernameya televîzyona NTV bû . Erdogan di bernameyê de bersiva pirsên rojnemevana da û behsa rewşa siyasî ya Tirkiye kir. Erdogan cardin behsa Abdullah Ocalan û selahattîn Demîrtaş kir û got ku, Ocalan ji peyamên Demirtaş dide aciz e.

Rojemevanekî ji Erdogan Pirsî: We di dema guruba AKPê de axavtin kirî we got: Dê yê li Edirneyê hesabê herî mezin bide yê li Îmraliyê.Mebesta we çibû? We xwest hun çi bêjin?

Di bersiva xwe de Erdogan got: Di bingehê xwe de gerek mirov vê pirsê ji Abdullah Ocalan bipirse. ji ber ku acizbûna Abdullah Ocalan ji ya peyamên Demirtaş dide rastiyek eşkere ye. Yên serokê rêxistina terorîst berde tenê desthilateka ku HDP di nav de cih bigirê ye. Eger Tifaqa ku HDP jî di davde werê îktîdarê, dê rêbide tiştek bi vî awayî pêkwerê. Soza HDPê ya ku gotî emê peykerê serokê terorîsta deynin bila li bîra webe. Bila li bîra webe çewe pişta xwe didin rêxistina terorîst.