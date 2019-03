Em 8ê Adarê ji hemî jinên Cihanê re di şexsîyeta Leyla Qasim de pîroz dikin.

٨ێ ئادارێ ژ ھەمی ژنێن جھانێ رە د شەخسییەتا لەیلا قاسم دە پیرۆز دکم.

Vi gratulerar den 8 mars i namnet Leyla Qasim till alla världens kvinnor.

We congratulate 8 March in the name of Leyla Qasim to all the women of the world.

8 Mart Leyla Qasım’ın şahsında bütün dünya kadınlarına kutlu olsun.