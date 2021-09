PDK pêşerojek geş ji vî gelî re ava dike…

Cîgirê Serokê PDKê Nêçîrvan Barzanî bang li hemwelatî, alîgir û kadroyên partiyê kir ku beşdariyê di hilbijartinên giştî yên Iraqê yên 10ê Cotmehê de bikin û ragihand, çar salên bê ji bo proseya siyasî ya Iraqê pir giring e û pêwîst e PDK bi nûneratiya Kurd bi awayekî bihêz biçe Bexdayê.

Serokê Herêma Kurdistanê û Cîgirê Serokê PDKê Nêçîrvan Barzanî roja Yekşemê beşdarî mîtînga hilbijartinê ya Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) li paytexta Kurdistanê bajarê Hewlêrê bû û li vir axaftinek kir.

Nêçîrvan Barzanî di axavtina xwe de got: “Me ti carî negotiye ku pêvajoya demokrasiyê li Kurdistanê bi tevahî pêşve diçe. Me negot ku her tişt baş e, xeletiyek tune. Tevî van hemûyan jî, em di wê baweriyê de ne ku PDK di rêya rast de ye û dixebite ku pêşerojek geş ji vî gelî re ava bike.”

Temamê axavtina Nêçîrvan Barzanî: