Dîplomatekî Fransî roja Çarşemê eşkere kir ku Parîsê hewlên dîplomatîk ji bo hêsankirina civîna ku roja Sêşemê êvarê di navbera Wezîrê Derve yê Sûriyê Esed el-Şeybanî û Wezîrê Karûbarên Stratejîk ê Îsraîlê Ron Dermer de pêk hat, bi rê ve bir. Her du rayedaran bi giranî li ser mijara başûrê Sûriyê û rageşiyên ku ji nîvê Tîrmehê ve li Parêzgeha Siwêdayê, ku piraniya wan ji civaka Durzî lê dijîn, zêde bûne, axivîn.
Dîplomatekî nêzîkî Wezîrê Derve Jean-Noël Barrot ji Al Arabiya.net re piştrast kir ku “duh li Parîsê civînek di navbera El-Şeybanî û Demîr de pêk hat.
Wî got, “Ev civîna di navbera aliyên Sûrî û Îsraîlî de duyemîn civîna xwe ye, piştî civîneke bi vî rengî ya di 24ê Tîrmehê de.”
Wî her wiha rave kir ku “Fransa hatina Wezîrê Derve yê Sûrî bo axa xwe hêsan kir,” tevî ku qedexeyên navneteweyî rê li ber rayedarên payebilind ên Sûrî ji ber sedemên ewlehiyê digirin. Wî zêde kir ku “hewldanên Fransayê di çarçoveya piştgiriya Parîsê de ne ji bo diyaloga di navbera Şam û Tel Avîvê de û ji bo avakirina têkiliyên cîrantiyê yên baş di navbera her du welatan de, ku ev hêmanek girîng e ji bo aramiya herêmî,” wî got.
Wî destnîşan kir ku “ev hewldan di heman demê de li gorî sozên ku Fransa di 28 û 29ê Tîrmehê de li New Yorkê di konferansa navneteweyî ya li ser bicîhanîna çareseriya du dewletan de dane ne, ku di belgeya xwe ya dawîn de hewcedariya berdewamiya hewldanên ji bo bidestxistina aştiyek mayînde di navbera Sûriye û Îsraîlê de hebû.”