Endama encumena parêzgeha Duhokê û nûner êzîdiyan, Bêrîvan Şemo dibêje, xelkê Şingalê di hilbijartinên Iraqê de, ewên ku dixwastin Şingalê ji Lalişa Nûranî dûr bixin, siza dan.

Xelkê Şingalê di hilbijartinên Iraqê de, ku roja 10 vê mehê pêk hat, dengên xwe dan kandîdên PDKê.

Li ser vê mijarê, endama encumena parêzgeha Duhokê Bêrîvan Şemo, ku nûnera êzîdiyan e jî, ji BasNewsê re got, xelkê Şingalê dengên xwe dan PDK û kandîdên wê ji ber ku dizanin PDK wan ji bîr nake û xizmeta wan dike.

Bêrîvan Şemo her wiha got, xelkê Şingalê ji bilî PDKê dengên xwe nedan aliyên din ku bi rengekî ne qanûnî li Şingalê bicîh bûne, bi vî rengî xelkê Şingalê ewên ku dixwastin Şingalê ji Lalişa Nûranî dûr bixin, siza dan û ji wan re gotin em we naxwazin.

Wê nûnera êzîdî bang li civaka navdewletî û hikûmeta Iraqê kir, erka xwe di bicîhanîna rêkeftina Şingalê de û derxistina hêzên ne qanûnî li Şingalê bicîh bînin da ku xelkê Şingalê bikarin vegerin ser cih û warê xwe.

Bi gotina wê berpirsa kurd, her gava PDK vegere Şingalê xelkê Şingalê jî dê vegerin ji ber ku PDK wan diparêze û xizmeta wan dike.