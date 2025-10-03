Wezîra Brîtanî piştî êrîşa li ser sînagogê protestoyên alîgirên Filistînê şermezar kir

Wezîra Brîtanyayê piştî êrîşa li ser sînagogê protestoyên alîgirên Filistînê şermezar kir û got:
“Em ê hewldanên xwe ducar bikin,”
Shabana Mahmood roja Înê diyar kir ku ew ji ber protestoyên alîgirên Filistînê yên êvara Pêncşemê, çend saet piştî êrîşa kujer li ser sînagogeke Manchesterê, gelekî xemgîn bûye.
Mahmood ji Sky News re got: “Ez gelekî xemgîn bûm ku min dît ew protesto şeva borî berdewam kirin,” “Ez difikirim ku ev tevger bi bingehîn ne Brîtanyayî ye..” Her wiha roja Înê, Mahmood ji Times Radio re got ku piştî êrîşa kujer, hikûmet dê hewldanên xwe ji bo têkoşîna li dijî antîsemîtîzmê li welêt zêde bike.