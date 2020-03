Serokê Kurdistanê:Bila Bîranîna raperînê ji bo zêdetir xizmeta gel û welat bê

Peyama Serok Nêçîrvan Barzanî ya li salvegera raperînê da

Cemawerê serbilind û xweragiriya Kurdistanê

Bi helkefta bîst û nehemîn salvegera raperîna bi rûmet ya Adara 1991, germtirîn pîrozbahiyê li malbatên serbilindên şehîdan û Pêşmergeyên qehreman û hemû Kurdistaniyan li navxwe û derveyê Kurdistanê dikim.

Raperîn ku yek ji serweriyên mezinên dîroka gelê meye, derbirîna bawerî û daxwaza gelê Kurdistanê ya ji bo jiyanekî azad û serfirazane û retkirina sîtem û zordariyê bû. Ked û xebat û qurbanîdana hêzên Pêşmerge û gedeyên gel û yekîtî û yekrêziya aliyên siyasî û pêkhatan û hemû xelkê Kurdistanê bû. Parastina destkeftan jî, erk û berpirsiyariya hemû aliyan û pêkhat û hemû take kesekî Kurdistane û wefadariyane ji bo giyanê pakê şehîdên me yên qehreman û hemû qurbaniyên rêya rizgariya meye.

Kurdistaniyên ezîz!

Giyanê xweragirî û berxwedana we ji bilî wê yekê ku we lêborîniyê li raperînê da nîşanda, heman ew kultûra mirovdostaneye ku îlhambexş û nexşerêya hemû berxwedan û şoreşên Kurdistanê bi raperînê ve jî bûye. Xebata we, herdem hilgirê bawerî û nerît û biha û cîhanbîniyekî bilind bûye ku hêjayî ewene nifş bi nifşa vî gelî, şanaziyê pêve bikin. Ewe raperîn û daxwaza we bû xûyakir ku zehmete hîç zebir û zeng û serkutkariyek bikarê rûmet û daxwaza gelê Kurdistanê ji bo jiyanekî serfirazane û armancên wê yên niştimanî bişkîne.

Kurdistaniyên xwedivî!

Raperîn belgeya zîndî ya wê rastiyê ye ku yekrêzî û tebayî ya di navbera aliyan û pêkhatên Kurdistanê û aştevayî ya navxweyî, herdem gelê me berev serkeftin û serfiraziya zêdetir ve biriye. Ji bo wê yekê ji bo pêkanîna hemû armancên me yên niştimanî û mîsogerkirina jiyanekî hêja bi xebat û qurbaniyên gelê me û paşarojeke geştir ji bo nifşa me, divê hewla hemû aliyan û pêkhatan û her take kesekî Kurdistanê li xizmeta zêdetir bi hêzkirina giyanê tebayî û bingehên pêkvejiyanê û lêborîn û aştîxwaziyê da bê.

Bila bîranîna raperînê û îradeya me, ûze û enerjiya zêdetir ji bo yekrêzî û tebayî û xizmetkirina gel û welat bibexşê.

Bilind û bi rûmet bê salvegera raperîna mezina adara 1991.

Silav ji bo giyanê pakê şehîdên raperîn û hemû şehîdên Kurdistanê.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

04/03/2020