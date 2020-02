Serokê Kurdistanê li gel civata Wezîran civiya

Berî nîvroya îro dûşem 03/02/2020 Encumena Wezîrên Herêma Kurdistanê bi serpereştiya birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê û amadebûna birêzan Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Qubad Talebanî Cîgirê Serokê Hikûmetê, li avahiya Serokayetiya Herêmê civiyan.

Di destpêka civînê da, birêz Serokê Herêma Kurdistanê destxweşiyê li birêz Serokê Hikûmet û kabîneya nehem ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê kir û piştgîriya xwe ji bo hengavên Hikûmetê ya di derbarê pêşkêşkirina xizmetguzariyên giştî û projeyên Hikûmetê û pêşxistina proseya reform û çaksaziyê li çarçêweya karnameya kabîneya nehem da derbirî û daxwaz kir ku bi bê cûdahî xizmeta hemû hemwelatiyên Herêma Kurdistanê bikin.

Birêz Serokê Herêma Kurdistanê tekez li wê yekê kir ku Herêma Kurdistanê hevkar û yarmetîder dibê bo ku Iraq ji vê rewşa neasayî ya niha derkevê. Rêzdar got: “Xwazyarîn kêşeyên me li gel Hikûmeta Federalî li ser bingeha destûrê bêne çareser kirin”.

Birêz Nêçîrvan Barzanî her wiha balkişand li ser wê yekê ku Herêma Kurdistanê berdewam dibê ku fakterekî aramiyê bê li navçeyê da û peywendiyekî hevsengiyê li gel hemû aliyan, li ser bingeha rêz li hevdû girtina hevbeş de hebê.

Paşê birêz Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê spasî birêz Serokê Herêma Kurdistanê kir ji bo piştevanî kirina li kabîneya nehem û balkişand li ser wê yekê ku li proseya çaksaziyê de berdewam dibê ku beşekî serekiyê karnameya kabîneya neheme û bi navê pêkanîna dadperweriyê ku ji bo berjewendiya giştiya xelkê Herêma Kurdistanê ye.

Di derbarê rewşa niha ya Iraqê jî birêz Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê tekez li wê yekê kir û got: “Me her li destpêka destbikarbûna xwe me hewl daye kêşeyên xwe yên li gel Hikûmeta Federalî çareser bikîn û hêvîdarîn Hikûmeta nû ya Iraqê jî pabend bê bi wan peymanên ku li navbera me da p li ser bingeha destûrê pêkhatine”.

Paşê birêzan Wezîrên Tendirustî û Navxweyî raportek di derbarê virusa (Corona 2019) û rêkarên xweparêzî û pêşgirtina wê virusê li Herêma Kurdistanê xiste rû, dûpat jî kir ku heta niha hîç kesekî tûşbûyê virusê li Herêma Kurdistanê nehatine tomar kirin.