Mayor of Nashville John Cooper , Tennessee wearing Kurdistan flag mask during press conference. Worth to mention there sizable of Kurdish community in Nashville. لەکاتی کۆنفراسی رۆژنامەوانی، جۆن کوپەر سەرۆکی شارەوانی ناشڤیل ماسکی ئالای کوردستان لەبەر کرد، وەک رێز لێنانەک بۆ کورد، شایەنی باسە ژمارەیەکی زۆری کورد لە ناشڤێل دەژین لە ئەمریکا نازناوی کوردستان بچووکی پێ بەخشراوەSerokê şaredarîya Naşfê li Emerîka, Con Koper, evro di dema konfiranseka rojnamevanî de, maskek girêdabû ku bi alayê Kurdistanê hatinû nexşandin.Naşfêl bi sedema ku hejmara revenda Kurd têde gelek li Emerîka bi Kurdistana biçûk dihên nasîn.