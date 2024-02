Selahattin Demirtaş piştî demek dirêj axivî

Selahattin Demirtaş li ser vekişîna Başak Demirtaş û siyaseta rêya sêyem a Partiya DEMê gotarek nivîsî. Başak Demirtaş li ser hesabê xwe yê medya civakî got: “Selahattîn piştî bi mehan tenê li ser geşedanên dawî nivîsand“.

Hevserokê berê yê HDP Selahattîn Demîrtaş, ku li Girtîgeha Edîrneyê girtî ye, têkildarî rojevê gotarek nivîsî. Demirtaş ê ku berî demekê dev ji siyaseta aktîf berdabû, piştî demek dirêj nirxandina xwe ya siyasî kir û di derbarê namzetiya Başak Demîrtaş û xeta DEM de daxuyanî da.

Gotara Selahattin Demirtaş wiha ye:

Heger hûn ji bo berjewendiya gel, feqîr, kedkar û bindestan siyasetê nekin, ya hûn dikin ne siyaset e, “bazirganiya erzan a bajêr e”. Lê mixabin em li nîqaşên van bîst rojên dawî jî binihêrin, em dikarin bi hêsanî vê tespîtê bikin; Li Tirkiyê êdî ne siyaset, “bazirganî” heye. Yên ku li pişt her tevgera me ya siyasî li hîle û xerabiyê digerin, difikirin ku her kes mîna wan e. Qet nayê bîra kesî ku tevgerek siyasî ji bo armancek hêja hatiye kirin.

Şerm e, gelek xemgîn e, lê partiyên siyasî veguherîne mekanîzmaya ji bo bidestxistina kursî, meqam û qezencê. Ji ber vê yekê jî namzetiya Başak Demîrtaş a ji bo şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê û hewldanên rêya sêyemîn ên Partiya Dem jî fêm nakin. Tiştê ewil tê bîra her kesî îhtîmala ku bazarek qirêj hatibe kirin, lê kes nafikire ku mirov ji bo pêşxistina demokrasî û aştiyê siyasetê bike. Ji ber ku awayê serdest ê siyasetê bûye “siyaseta berjewendiyê”, siyaseta nirxan êdî hatiye jibîrkirin.

Nizanim hûn çiqasî dizanin ku ev rewşek pir xemgîn û xedar e, lê ev hilweşîna civakî nîşan dide û heger em niha mudaxele nekin wê pêşeroj winda bibe. Ji xeynî paraztina xwe ya li dadgehan ev demek dirêj e ez neaxivîbûm û niyeta min a axavtinê jî tunebû. Lêbelê, dema ku li ser me pir spekulasyon hene, ne gengaz e ku meriv bêdeng bimîne. Ezê her spekulasyonê, her derew û îftîrayê ciddî negirim û bi serê xwe bersiva her kesî bidim. Bihêle ez tenê tiştê ku divê ez bibêjim bêjim û vegerim cihê xwe. Bihêle ez wê xal bi xal rave bikim, bêyî ku ez gotinê virde wêde bikşînim.

– Nizanim di navbera DEM û AKP de ti trafîka hevdîtinê heye yan na. Lê eger tunebe, ev ji bo herdu aliyan jî kêmasiyek mezin e. Divê hemû alî karibin ji bo çareserkirina pirsgirêkên welat û civakê bicivin û biaxivin. Ev yek tam rewa ye, di rastiya xwe de li gor rewşa heyî erk û berpirsyariyek e.

– Hevdîtinên DEM Partî û CHP di çapemeniyê de cîh girtin. Divê ew bêhtir bicivin û biaxivin. Her wiha divê hemû aliyên din jî karibin bi hev re biaxivin. Nîqaşkirina berevajî li dijî xwezaya siyasetê ye.

– Namzediya Başak Demirtaş ji bo dawîlêanîna lihevkirin, dualîbûn û dijminatiyê û ji bo afirandina atmosferek siyasî ku her kes bikaribe bi her kesî re biaxive, bû. Ji xeynî hêsirên tîmseh ên koroya “şermezarkirina terorê” dema ku cenazeyên zarokên me yên biçûk ji çiyayan digihêjin bajaran, ma ji hemû kursiyên şaredariyê ne bi qîmettir e ku kesek berpirsiyariyê bigire ser xwe? Yên ku dibêjin “na” divê – ez hêvî dikim ku nebe – ji niha û pê ve wek libên tizbiyê di merasîmên leşkerî de nexuyin.

– Namzediya Başak Demirtaş ew bû ku siyaseta rêya sêyem a Partiya DEM bide xuyakirin. Dihat gotin, “Em ne ji bo kursî, meqam û qezencê, ji bo demokrasî, edalet û aştiyê ku pêwîstiyên lezgîn ên gel in, siyasetê dikin”. Ger kesek bêje, na, ev nirx ji şaredariya min bi qîmettir nîn in, bila ji niha û pê de qala edalet û demokrasiyê neke.

– Namzediya Başak Demirtaş ew bû ku kulmên girtî veke û desthevdanê bi bîr bîne. Kesên ku nikarin qîmeta vê yekê fêm bikin, divê ji niha û pê ve gava kulm xwarin nekin ax û wax.

– Îradeya Başak Demirtaş ya ji bo namzediyê nîşana helwesta dilpak a gelê Kurd û Partiya DEM bû ku tevî dayîna bedelên herî giran jî dev ji banga demokrasî û aştiyê berneda. Ew kesên bêexlaq ku di tevahiya jiyana xwe de bêyî ku bedelekê bidin, dibêjin “wê mêrê xwe bazar kiriye” bi kêmanî divê ji niha hewl bidin ku hinekî xwedî exlaq bin.

Wek encam;

Pirsgirêka Kurd, pirsgirêka cidî ya demokrasî û edaletê ya li Tirkiyê, pirsgirêkên aborî pirsên me yên sereke ne. Em bi her kesê ku dixwazin li ser çareserkirina van pirsgirêkan biaxivin re diaxivin û ger em ciddiyet û dilpakiyê bibînin, ji bo gavekê em dikarin du gavan bavêjin. Ji bo vê yekê em ne destûr ne jî îcazeyê ji kesî nagirin. Em tu carî hesab nadin wan kesên ku di nav evîndarî û şerê kursiyan de ne.

Divê DEM jî bi vê bawerîya xwe tevbigere, ger dikare bi opozîsyona serekî û bi hemû alîyên din re, di serî de partiya deshilatdar, bicive û eger bikare di çarçoveya prensîban û ji bo pêşxistina demokrasiyê lihevhatinan bike. Ji bo me ji hilbijartinên 31ê Adarê zêdetir 1ê Nîsanê û encamên wê girîngtir in. Yên ku girîngiyê didin hilbijartinên 31ê Adarê jî divê bi ciddî nêzîkî lêgerîna me ya demokrasî, edalet û aştiyê bibin.

Divê CHP meseleyê tenê wek 31ê Adarê nebîne, di têkoşîna demokrasiyê de girîngiyê bide tifaqek demdirêj. Ji aliyê din ve divê AKP çar salên bê hilbijartin wek firsendek vegerandina demokrasiyê binirxîne.

Divê Partiya DEM bikaribe bi hemû aliyan re, her du alî jî di nav de, danûstandinan bike û di lihevkirinê de pabendî van prensîban be. Di van aliyan de îradeya namzetiya Başak Demîrtaş ji bilî DEM ji aliyê aliyên siyasî ve rast nehat nirxandin. Ji bo vê jî tê fêmkirin ku emê bi hevalên din ên hêja re bikevin pêşbirka hilbijartinê. Lê belê em vê tevgera siyasî ji hilbijartinan zêdetir ji bo aştiya civakî girîng dibînin. Ji ber vê yekê, ji bo pêşxistina aştiya civakî û demokrasiyê ji bo diyalog û muzakereyan tu carî dereng nîne; Divê hemû alî karibin bi hev re biaxivin.

Divê her kes bi vê perspektîfê û bi aramî mijarê ji nû ve binirxîne. Em xizmeta demokrasî, azadî û aştiyê dikin. Bedelên ku em didin ne ji bo tiştekî din in.

Û ez bawer dikim ku emê van nirxan bi dest bixin û bi cîh bînin. Ji bo vê îrade, hêz û îradeya me heye. Selahattin Demirtaş